El Govern millorarà els talussos de la C-16 per reduir el risc de despreniments

El departament de Territori i Sostenibilitat farà actuacions de millora i reforç als talussos de la C-16 per reduir el risc de despreniments amb un cost estimat d'uns 500.000 euros. El vicepresident segon del Consell Comarcal del Berguedà, Abel García, ha explicat aque aquesta és una de les qüestions que van tractar-se en una reunió realitzada a Berga aquest dimecres entre alcaldes, representants de l'ens comarcal i responsables del departament de Territori i del Servei Català de Trànsit.La reunió de treball s'havia programat després que el passat 30 de juny la caiguda d'una roca provoqués un mort i tres ferits en el quilòmetre 111 d'aquesta carretera. Segons García, les causes exactes de l'accident s'estan estudiant, si bé els experts apunten que en aquest cas la roca no hauria caigut del talús sinó "de sobre d'aquest"."És un incident fortuït, una roca que va precipitar-se des de sobre el talús; però Territori considera que el risc zero no existeix i, a petició del consell comarcal, farà un repàs i actuació urgent als talussos", ha assenyalat Abel García. A finals de maig, sense que hi hagués ferits, al quilòmetre 112 de la mateixa carretera es va produir una important esllavissada que va obligar a tallar la via durant hores. De manera que, les últimes setmanes, els alcaldes i l'ens comarca havien mostrat preocupació i havien demanat garantir la seguretat a la C-16.La intervenció que explica García consistirà en diverses actuacions de millora i de repàs dels talussos de la C-16 al seu pas per aquesta zona de muntanya. Territori també farà millores en les xarxes de protecció que puguin estar malmeses. "Ens han dit que en un parell o tres de setmanes estaran en condicions de tirar endavant aquests treballs", ha afegit García.En nom del consell comarcal, García ha agraït "la predisposició" que ha mostrat el Govern de la Generalitat des del primer moment. Aquell dia el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, es va mantenir en contacte tota la tarda amb el president del consell berguedà, i va comprometre's a informar al consell i als alcaldes dels passos i mesures que es prenguessin a la zona. "La qüestió de l'accident en si va tractar-se poc a la reunió de dimecres, perquè no vam voler entrar en aspectes escabrosos; els geòlegs han estat estudiant la zona les darreres setmanes, hi ha un camí d'accés a les torres elèctriques per sobre on va haver-hi l'accident, ens diuen que la pedra va acabar marxant de la zona de sobre el talús, potser fins i tot pel pas d'algun animal, i desafortunadament va picar contra el vehicle", ha resumit breument García.Abel García valora la celebració de la reunió també com a mesura per tranquil·litzar els alcaldes de la comarca. "Hi eren el 50% d'alcaldes del Berguedà, pràcticament tots els que els hi afecta la C-16 de manera directa o indirecta", ha afirmat. "En la trobada es va mantenir un to molt cordial, però també es va aprofitar per comentar la preocupació pels despreniments continus de la carretera que va de la Pobla de Lillet a Guardiola de Berguedà i per qüestions entorn de Saldes", ha indicat Abel García.Entre els presents a la trobada hi havia Ricard Font, el fins ara secretari d'Infraestructures i Mobilitat de Territori, i el director general del Servei Català de Trànsit, l'exalcalde de Berga Juli Gendrau.Justament la presència de Juli Gendrau va servir perquè els batlles poguessin transmetre al Govern i a Trànsit els problemes que provoquen els desviaments quan hi ha un incident d'algun tipus, per exemple a Cercs. En aquest sentit, García ha apuntat que "es va posar fil a l'agulla" per copsar aquest fet i treballar-hi. "En aquestes dues setmanes de finals de juny, va caure un cablejat de mitja tensió a la carretera a causa d'un helicòpter i després va haver-hi l'accident per la caiguda d'una roca; això va fer que hi hagués problemes de circulació dins dels municipis que es van veure afectats pel tall. El departament de Territori no ha fet valoracions aquest dijous sobre la trobada.

