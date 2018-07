Governs del PSOE rebutgen que Sánchez negociï bilateralment amb la Generalitat sobre finançament

Diversos governs autonòmics, entre els quals alguns del PSOE, han criticat aquest dijous que la Generalitat no hagi enviat un representant a la reunió del Consell de Política Fiscal i Financera (CPFF) i han reivindicat que el finançament s'ha de negociar en aquest espai i no en reunions bilaterals. El vicepresident català i conseller d'Economia i Hisenda, Pere Aragonès, ha comunicat que l'executiu no hi enviaria cap representant i instava la ministra d'Hisenda, Jesús Montero, a que convoqués la comissió bilateral per negociar els aspectes financers pendents.A la seva arribada a la reunió al ministeri, la consellera d'Economia i Hisenda de Castella i Lleó, Pilar del Olmo (PP), ha titllat de "falta de consideració" l'absència de la Generalitat al consell. Al seu parer, els dirigents catalans "estan en altres coses", pel que ha dit que esperava l'abandonament de Catalunya. "M'ho esperava, amb un govern com el de Catalunya que és una comunitat però que no vol ser espanyola el rar és que hi hagués assistit".Des de la Junta d'Andalusia, el conseller socialista Antonio Ramírez d'Arellano ha dit que no considera "correcta" la via bilateral per negociar qüestions de finançament i ha reiterat que totes les comunitats han d'asseure's al consell. "És un tema fonamental per a la política del nostre país", ha subratllat el conseller socialista.Per part d'Aragó, el conseller d'Hisenda, Fernando Gimeno (PSOE), ha assegurat que no veu "adequat" que els seus veïns de Catalunya no hagin assistit al Consell, al mateix temps que s'ha mostrat ferm en el seu rebuig a decisions bilaterals entre l'Estat i la Generalitat sobre finançament. "No admetrem cap decisió bilateral que no passi pel consell de política fiscal i financera", ha reiterat el dirigent socialista d'Aragó.En la mateixa línia, el conseller de Castella-la Manxa, també del PSOE, ha reivindicat que el CPFF és el lloc on s'ha de discutir el finançament. Per a Juan Alfonso Ruiz Molina la retirada de Catalunya es deu al fet que "consideren que tenen dret a més recursos que els altres".Des de l'administració de Cantàbria, el conseller d'Economia i Hisenda, Juan José Sota (PSOE), ha considerat que no hi haurà reunions bilaterals amb el finançament, malgrat les trobades que pugui mantenir el govern espanyol amb cadascuna de les comunitats. "Avui tenim el Consell i és on realment aquí totes les comunitats coneixem allò de tots i on ho acordem", ha recalcat Sota.Una mica més comprensiu amb Catalunya s'ha mostrat el conseller valencià, el socialista Vicent Soler, que ha ressaltat que li hagués agradat compartir taula amb Catalunya. "Les comunitats ens encarreguem dels fets quotidians i, per tant, Catalunya estaria bé que hi hagués estat", ha declarat.

