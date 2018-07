Un detingut a Vinaròs per la cria il·legal d'uns 400 gossos sense cap control veterinari

La Guàrdia Civil ha intervingut 397 gossos de raça en un centre de cria il·legal de la localitat castellonenca de Vinaròs, establiment que presentava un "lamentable" estat higiènic sanitari. Els agents investiguen el regent del local, un home de 59 anys acusat de maltractament animal, intrusisme professional, usurpació i falsificació de documents, segons ha informat l'institut armat en un comunicat.Les actuacions es van iniciar quan una veterinària va denunciar la comercialització de gossos emparats en cartilles sanitàries en què constava el seu segell i la seua signatura. L'estudi grafològic realitzat va verificar la falsificació d'estos documents.Practicades les investigacions oportunes per part de la Guàrdia Civil de Castelló es va descobrir l'existència d'unes instal·lacions situades en una parcel·la del camí Sant Gregori, al terme municipal de Vinaròs, on es desenvolupava l'activitat de reproducció i cria de gossos de les races "Yorkshire", "Pomerània", "Chihuahua" i "Bichón Maltes", tot això per a la posterior comercialització en botigues d'animals, en grans centres comercials de Barcelona, sense tenir les corresponents autoritzacions administratives.Realitzada la corresponent inspecció en estes instal·lacions, pels agents del SEPRONA juntament amb els serveis veterinaris Oficial de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació de la Generalitat Valenciana, estes presentaven un estat higiènic i sanitari "lamentable", i hi van trobar 397 gossos que no tenien cap control veterinari, i la majoria sense identificar amb els corresponents microxips.Els serveis oficials de Sanitat Animal de la Conselleria han procedit a la immobilització cautelar de tots els animals i a la seua identificació, i han ordenat la immediata neteja i desinfecció de les instal·lacions. Sota el control i supervisió de facultatiu veterinari, es reubicaran els animals en un centre degudament autoritzat.En la inspecció de l'immoble s'han intervingut unes 500 dosis de vacunes i medicaments veterinaris amb els injectables que utilitzava l'investigat per al tractament d'estos animals. A més, es va localitzar l'encuny amb la inscripció de les dades de la veterinària que era utilitzat per a la falsificació de les cartilles sanitàries dels animals que posteriorment es comercialitzaven fraudulentament. Les diligències s'han entregat en el Deganat dels Jutjats de Vinaròs.En les imatges facilitades per la Guàrdia Civil també s'observa algun cadell congelat. Sobre els fets s'instrueixen diligències que han lliurat en el Deganat dels Jutjats de Vinaròs.

