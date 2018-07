L'advocat de Ponsatí: «Lluitarem fins al final i guanyarem»

L'advocat de Clara Ponsatí, Aamer Anwar, ha assegurat aquest dijous que encara no han rebut confirmació oficial de la retirada de l'euroordre però ha exigit a Espanya que permeti l'alliberament dels "presos polítics" i suspengui també les ordres de d'arrest a nivell estatal. En una piulada, Anwar ha celebrat la notícia de la retirada de l'euroordre i ha indicat que espera conèixer "els següents passos d'Espanya". L'advocat ha recordat que mentre l'Estat espanyol mantingui vigent una ordre de detenció nacional contra Ponsatí, la seva clienta "és una exiliada". "Lluitarem fins al final i guanyarem", ha dit, en una publicació on ha inclòs una fotografia d'ell i Ponsatí amb un dit als llavis, en un gest demanant silenci.

My statement on withdrawal of Arrest Warrants issued on behalf of @ClaraPonsati & the ‘humiliating defeat’ of Spanish authorities & their ‘politically motivated prosecutions’ #llibertatpresospolitics🎗🌹 Lluitarem fins al final, i guanyarem! pic.twitter.com/CmF04JUPL3