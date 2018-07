Évole humilia Llarena a Twitter només amb dues paraules

Llarena déjalo. — Jordi Évole (@jordievole) 19 de juliol de 2018

Pablo Llarena i Carles Puigdemont són, sense cap mena de dubte, els noms propis d'aquest dijous. El jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena no està disposat a acceptar l' extradició del president a l'exili només per malversació en els termes que ha acceptat l'Audiència territorial de Schleswig-Holstein, i ha decidit emprendre altres camins per poder mantenir oberta la porta de la rebel·lió que se li imputa des d'Espanya.El moviment de Llarena ha generat moltes reaccions. Una d'elles ha estat la del periodista Jordi Évole. El presentador del programa Salvados ha estat escuet, clar i contundent. En dues paraules, ha castigat el magistrat de l'alt tribunal i ha acumulat milers de comparticions i comentaris dels usuaris de les xarxes socials.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)