El TSJC suspèn el reglament per limitar les llicències d'Uber i Cabify a Barcelona

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha suspès aquest dijous el reglament que va aprovar a finals de juny l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) per exigir una autorització addicional als vehicles de lloguer amb conductor (VTC) amb la finalitat de protegir el taxi i limitar el nombre de llicències d'Uber i Cabify. El tribunal ha dictat una interlocutòria amb la qual ha atès les mesures cautelars que havia sol·licitat la Comissió Nacional dels Mercats i de la Competència (CNMC) amb un recurs que aquest organisme va presentar aquest dimecres, i el 26 de juliol decidirà si manté la suspensió o l'aixeca.La CNMC considera que l'autorització que vol exigir l'Àrea Metropolitana s'estableix "sense cap cobertura legal" i insisteix en el fet que "l'AMB no té competència per regular l'activitat de VTC". Recorda que el reglament permet preservar 399 llicències, però la resta, que quantifica en un miler, hauran de deixar de prestar el servei. A més, ressalta que la normativa impedeix operar en aquest àmbit la resta de titulars de llicències VTC a escala nacional.El tribunal ha convocat la CNMC i l'Àrea Metropolitana el 26 de juliol perquè aportin els seus arguments, i llavors haurà de decidir si manté la suspensió o l'aixeca. Sobre aquesta norma també hi ha un recurs del Ministeri de Foment i un d'Unauto, la patronal dels VTC. Els taxistes, per la seva banda, ja han convocat una aturada de 12 hores per al pròxim dimecres 25 de juliol, de 6 de la matinada a 6 de la tarda de suport al reglament de l'AMB. A banda, a les 11 del matí han convocat una manifestació que anirà des d'Arc de Triomf fins a la delegació del govern espanyol.

Suspensió del reglament metropolità sobre els VTC by naciodigital on Scribd

