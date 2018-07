Torra reivindica que l'independentisme «té la raó» i reclama l'alliberament dels presos

El president de la Generalitat, Quim Torra, considera que la renúncia del jutge Pablo Llarena a l'extradició de Carles Puigdemont per malversació i la retirada de les ordres de detenció internacionals contra els exiliats evidencia que l'independentisme "té la raó". Per això ha demanat a l'estat espanyol que sigui "coherent" i deixi en llibertat de forma "immediata" els presos polítics.Segons Torra, el govern espanyol no pot restar de braços plegats davant la "falta de credibilitat" que ha demostrat tenir la justícia espanyola i reclama una resposta que, sota el seu criteri, només pot passar per la retirada de la presó preventiva dels dirigents independentistes i el retorn dels exiliats.El president de la Generalitat, com també ho ha fet Junts per Catalunya, ha advertit que el govern espanyol haurà d'explicar tota la "malversació" de diners públics que s'ha fet en la construcció d'un "relat fictici" i ha insistit que mai s'hauria d'haver posat en marxa la judicialització d'un procés polític.Torra ha explicat que, ara que queda demostrat que la causa de l'independentisme "és justa", seguiran impulsant la República implantant projectes com el del Consell de la República a la casa de Waterloo, on Puigdemont preveu desplaçar-se en les pròximes setmanes.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)