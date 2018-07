El policia espanyol que va agredir Jordi Borràs és un inspector de la brigada d'informació

Novetats sobre l'agressió al fotoperiodista Jordi Borràs. El policia espanyol que el va agredir no era un agent ras ni estava destinat a tasques burocràtiques, com es va dir en un inici, sinó que és un comandament de la Brigada Provincial d'Informació adscrit a la Prefectura Superior de Policia de Catalunya, segons ha informat La Directa. En concret, l'agressor s'ha especialitzat en l'àmbit d'informació de temàtica gihadista. Des que treballa a les oficines de la Brigada Provincial d'Informació, ha utilitzat un compte de twitter des d'on seguia una trentena de perfils de temàtica gihadista. En tres anys només va fer una piulada on aplaudia l'AAA i que, segons La Directa, podria referir-se a un grup paramilitar argentí. Des d'aquest compte, l'inspector es va mantenir una dura discussió amb el tinent d'alcalde de Barcelona, Gerardo Pisarello. El compte s'ha esborrat aquest matí.La versió oficial que va donar dimarts la Prefectura Superior de Policia assegurava que l'agressor era un agent dedicat a tasques burocràtiques que feia molt temps que no patrullava ni feia feines al carrer. Ara, fonts consultades per La Directa han destacat que mai van concretar la categoria professional de l'agressor i que, en tot cas, "es dedica a l'àmbit de la documentació i informació".

