JxCat: «La decisió de Llarena demostra que suspendre Puigdemont hauria estat un error»

Junts per Catalunya es referma en la seva voluntat de protegir Carles Puigdemont de la suspensió ordenada pel Tribunal Suprem, motiu pel qual ha fracturat la seva relació amb ERC. "La decisió del jutge Llarena demostra que suspendre Puigdemont hauria estat un error", ha assegurat el portaveu del grup, Albert Batet, després que el Suprem hagi renunciat a l'extradició del president a l'exili només per malversació.Llarena ha retirat també les ordres de detenció europees i internacionals contra Puigdemont, Toni Comín, Clara Ponsatí, Meritxell Serret, Lluís Puig i Marta Rovira, motiu pel qual des de Junts per Catalunya exigeixen la "llibertat immediata" dels presos i que la Fiscalia retiri les causes contra els dirigents independentistes."El ridícul de l'estat espanyol és enorme", ha insistit Batet. El dirigent ha demanat al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que agafi les regnes de la situació i ordeni al ministeri fiscal que retiri les causes contra els processats de la mateixa manera que ho va fer l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero amb la mesa del País Basc.Batet ha subratllat que l'"èxit de la lluita a l'exili beneficia tothom", també els dirigents empresonats i ha advertit que el govern espanyol haurà de donar "moltes explicacions" i especificar els recursos esmerçats en aquesta "aventura estèril".Puigdemont, ha avançat Junts per Catalunya, té intencions de tornar a Waterloo, on posarà en marxa el Consell de la República que l'independentisme va preveure a principis de la legislatura.

