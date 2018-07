El dard carregat d'ironia de Valtònyc a Llarena des de Bèlgica

Me comenten per auricular que Llarena fa mala cara avui. Fijo que el seu veinat li ha posat Txarango a les 7 del matí. #Ànims — Josep Valtònyc🎗️ (@valtonyc) 19 de juliol de 2018

El raper Valtònyc ha enviat un dard a Pablo Llarena després que el magistrat del Tribunal Suprem hagi decidit retirar l'euroordre contra Carles Puigdemont i la resta d'exiliats. El raper, que es troba a l'exili, s'ha burlat de Llarena: "Em comenten per l'auricular que Llarena fa mala cara avui", ha dit. I la raó, segons Valtònyc, és que "li han posat Txarango a les 7 del matí".A més de rebutjar l'extradició de Puigdemont per delictes que no sigui el de rebel·lió, el jutge del Suprem ha retirat les ordres europees i internacionals de detenció dictades contra Carles Puigdemont, Toni Comín, Lluís Puig, Meritxell Serret, Clara Ponsatí i Marta Rovira per evitar nous revesos. Això vol dir que tots ells tindran llibertat de moviments per tot el món, menys per tornar a Espanya. A l'estat espanyol segueix recaient sobre tots ells una ordre de detenció en territori estatal per rebel·lió. El pla de Puigdemont és tornar a Brussel·les.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)