Poetes dels Països Catalans recitaran per la llibertat i la República a Berga

Montserrat Soler d'Òmnium, la regidora Mònica Garcia, Enric Majó de TreatRe amb R, i Manel Escobet de l'ANC Berga. Foto: Pilar Màrquez Ambròs

El 25 d'abril de 1970, la sala Gran Price de Barcelona, especialitzada en espectacles de boxa i lluita lliure, va acollir una activitat completament diferent: el I Festival Popular de Poesia Catalana. La trobada va convertir-se en un acte d'afirmació poètica per les llibertats més elementals. Quaranta-vuit anys després, el festival poètic es repetirà a la ciutat de Berga sota el nom "Paraula de Poeta, per la llibertat i la República". L'esdeveniment, organitzat per l'entitat cultural i cívica TeatRe amb R de República, Òmnium Berguedà, l'ANC Berga i l'Ajuntament de Berga, tindrà lloc diumenge 9 de setembre a la plaça de Sant Pere.El membre de l’associació impulsora TeatRe amb R de República, Enric Majó, ha explicat aquest dijous en roda de premsa que l'activitat comptarà amb la participació d'una trentena de poetes i poetesses de renom provinents d'arreu dels Països Catalans i ha explicitat que es fa en una data propera a l'Onze de Setembre perquè és el moment més àlgid de l'any quant a mobilitzacions de país. La regidora de Cultura de Berga, Mònica Garcia, ha afegit que "la idea és reproduir aquella trobada de poetes de 1970 que no s'ha tornat a donar en tot aquest temps, i reunir-hi una selecció de poetes dels territoris de parla catalana". La idea va sorgir de Teatre amb R de República, però el consistori va aprovar-la perquè "vam entendre que era positiva per la ciutat i a nivell cultural", ha dit la regidora. De caràcter gratuït i amb un aforament màxim de 2.500 persones, combinarà la poesia amb la interpretació en directe de les peces més emblemàtiques de la Patum de Berga com el Ball de l'Àliga i homenatjarà als polítics empresonats i a l'exili. També hi participarà la Polifònica de Puig-reig.Majó ha assenyalat que el festival pretén ser un clam a la "llibertat" i a la "república". Enric Majó ha apuntat que l'any 1970 l'anomenat "Price dels Poetes", nom amb què es va popularitzar l’esdeveniment posteriorment, va comptar amb poetes de diverses tendències del gènere poètic català del segle XX, com per exemple, Joan Brossa, Salvador Espriu o Pere Quart. "La data és assenyalada; cada any l'Onze de Setembre és especial, però després del que està passant, aquest any és més especial que mai, i el nostra acte d'alguna manera hi donarà pas", ha afegit Majó. "També és un moment idoni per apostar per un acte unitari i ho volem fer a través de la poesia", ha afirmat.L'escaleta de l'acte constarà d'una presentació i benvinguda a càrrec de l'alcaldessa Montse Venturós i del president de TeatRe amb R, Joan Lluís Bozzo. "Aleshores sonarà el Ball de l'Àliga", ha anunciat Majó. Els poetes que aniran sortint a l'escenari hi estaran uns tres minuts. "Hi ha molts poetes contemporanis que escriuen poemes quatre versos, i els d'altres són molt més llargs, però la durada estimada de cada intervenció serà aquesta", ha dit Majó. Els poetes s'alternaran amb peces de música significatives de la Patum. També s'està perfilant que hi hagi un moment simbòlic amb la música de la Santa Espina i els noms o imatges dels presos polítics i exiliats. El mateix Enric Majó participarà en l'acte amb la lectura d'un text de Jaume Huch. "Tots els poemes que es llegiran seran de poetes vius", ha destacat aquest dijous."Per concloure l'espectacle, abans del Cant de la Senyera i els Segadors, la Carme Sansa recitarà un poema que es diu 'No passareu!' d'Apel·les Mestre", ha detallat Majó. "És una activitat per la llibertat i per la república, totalment sense ànim de lucre", ha dit."Vam triar Berga perquè a Berga, cada any, hi passa una cosa culturalment molt important pels Països Catalans, hi teniu la Patum, que és quelcom que no és una cosa del passat, sinó totalment contemporània", ha apuntat Enric Majó. "La poesia és molt limitada, gairebé íntima, i no podíem anar al Palau Sant Jordi, sinó que el lloc adequat crèiem que era la plaça de Sant Pere", ha considerat Majó.La presidenta d'Òmnium Berguedà, Montserrat Soler, i Manel Escobet d'ANC Berga, han fet una valoració molt positiva de l'oportunitat de participar i col·laborar en aquest acte, que s'espera que porti a la ciutat persones d'arreu del territori. Escobet ha assegurat que la presidenta de l'Assemblea Nacional Catalana, Elisenda Paluzie, hi serà. Escobet també ha recordat que Berga va ser en la mobilització de 2016 el lloc escollit per representar la cultura popular catalana, un dia en què més de 60.00 persones es van reunir al passeig de la Pau per reivindicar la independència. "El del 9 de setembre d'enguany serà un acte nacional molt potent que ens pot anar bé a tots", ha conclòs Escobet.Montserrat Soler n'ha subratllat l'aspecte lingüístic i cultural, "en un moment en què la llengua se sent ataca" i ha dit que és una manera d'integrar "país, llengua i cultura".Els organitzadors no han volgut revelar els noms de la selecció dels poetes participants, si bé s'ha incidit en què es tracta d'una tria totalment paritària, meitat homes i meitat dones. "Hi ha moltes poetes joves, és en els grups d'edat més grans que ha costat una mica més", ha comentat.