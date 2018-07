​Colau encara la segona reprovació en tres mesos: ara per la «mala» gestió econòmica

El govern d'Ada Colau afronta aquest divendres la seva reprovació del ple en només tres mesos. En la sessió de finals d'abril va ser per la gestió de Ciutat Vella per la proliferació dels narcopisos , i ara és per "la mala gestió econòmica i l'actitud poc transparent" de l'equip de Colau davant la resta de grups municipals i la ciutadania. Aquesta és la fórmula que conté la proposició del PSC que es votarà en un ple extraordinari que ha forçat l'oposició per debatre sobre les polèmiques retallades d'inversions municipals que preveu Colau per la caiguda d'ingressos , i Cs n'ha presentat una altra en la mateixa línia.Els socialistes no han perdonat a Colau la seva expulsió del govern pel suport a l'aplicació de l'article 155 de la Constitució per reprimir el procés català, i han estat ells els que han capitanejat la denúncia pública de les retallades. Va llançar-la el PSC, advertint que els ajustos serien de 107 milions d'euros. El primer tinent d'alcalde, Gerardo Pisarello, va acabar admetent que el que es farà és "reajustar o reprogramar" determinades inversions per valor de 5 milions, però és superior en diversos dels escenaris que s'han contemplat.L'oposició intenta capitalitzar aquestes retallades en l'últim ple del curs polític i el PDECat, ERC i el PSC han forçat un ple extraordinari, que se celebra aquest divendres prèviament a l'ordinari del juliol. Segons diverses fonts de l'Ajuntament consultades per, s'hi tractaran les propostes que els grups han anat desgranant els darrers dies vinculades a la polèmica sobre les inversions malgrat que a l'ordre del dia només hi ha el punt amb el qual es convoca el ple. A més de la socialista per reprovar la gestió econòmica, n'hi ha una de Ciutadans per reprovar "l'acció del govern municipal per la falta de transparència en la informació de la gestió dels comptes públics". Els partits complementen les seves iniciatives amb una bateria de peticions.En la proposta que acompanya la petició de la sessió extraordinària s'inclou la creació d'una comissió no permanent d'estudi per seguir les inversions previstes en el mandat així com l'execució del pressupost de l'any en curs. S'hi lamenta "la manca de previsió i transparència" del govern, i també "la mala gestió dels recursos de l'Ajuntament", cosa que pot comportar "la retallada d'inversions", i s'insta el govern municipal a assumir responsabilitats polítiques al més alt nivell en cas que s'executin les retallades. En la de Cs també es reclama una comissió de seguiment d'evolució dels ingressos i la despesa, i a la socialista, un informe sobre l'estat del pressupost municipal.En el darrer ple de juny, Colau va acabar retirant a última hora el debat sobre un llistat de peticions que Barcelona en Comú proposava per als nous executius espanyol i català , que encapçalen Pedro Sánchez i Quim Torra, respectivament. Va justificar la decisió per tenir més temps per consensuar-les amb l'oposició, però si no hi ha canvi d'última hora tampoc es tractaran en aquest ple. A l'ordre del dia de l'ordinari sí que hi figura el nou contracte de la neteja, el més important de l'Ajuntament per volum econòmic, però té molts números d'acabar retirat de nou per la incapacitat del govern municipal de tancar un acord

Ordre del dia del ple extraordinari de Barcelona sobre retallades d'inversions by naciodigital on Scribd

