L'advocat alemany de Puigdemont: «Sempre va actuar pacíficament, això a Alemanya mai es podria castigar»

L'advocat alemany de l'expresident Carles Puigdemont, Wolfgang Schomburg, celebra en una entrevista a l'ACN la retirada de l'euroordre, que considera una conseqüència "lògica" de la seva feina els últims mesos. Schomburg defensa que el seu client "sempre va actuar pacíficament" i mai hauria estat condemnat a Alemanya per rebel·lió."Era imperatiu que els jutges decidissin com ho van fer, cap altre tribunal a Alemanya hagués arribat a una conclusió diferent", diu el lletrat el dia que el Tribunal Suprem ha decidit retirar l'euroordre contra Puigdemont i els cinc altre polítics a l'estranger després que el tribunal d'Schleswig-Hosltein tombés la rebel·lió. Schomburg defensa els jutges alemanys de les crítiques del magistrat Pablo Llarena, assegurant que van fer un argumentari "excel·lent" i van complir en tot moment amb els procediments marcats en el sistema de les euroordres."No és normal, per dir-ho educadament, que els jutges d'una zona europea disputin les decisions d'altres jutges", assegura Schomburg a l'ACN sobre les crítiques de Llarena a Alemanya. Segons recorda, el sistema de les euroordres preveu "automatismes" per alguns crims, on inclou el de la malversació, però no en la rebel·lió."Era obligatori comprovar si (l'1-O) seria condemnable d'acord amb la llei del país, en aquest cas, d'Alemanya. I després d'un debat seriós, els jutges van arribar a la conclusió que no", destaca Schomburg.L'advocat diu que el cas estava relacionat "amb el dret a la manifestació i a l'associació" i, bàsicament, amb els "drets fonamentals" de la Unió Europea. A més, Schomburg assegura que l'opinió pública alemanya "està a favor de Puigdemont". "Va ser molt difícil de digerir que es tractés com una qüestió criminal un tema relacionat amb el dret de l'autodeterminació", explica l'advocat.El lletrat de Puigdemont demana que l'Estat entengui que és "impossible resoldre" el conflicte català "amb el dret penal" i confia que això pugui permetre a l'expresident tornar a Catalunya "en el futur proper". Mentrestant, admet, Puigdemont i la resta d'exconsellers, "podran viatjar per la Unió Europea"."Els polítics raonables han de poder resoldre aquest problema sense la intervenció del dret penal", afirma Schomburg. Segons el lletrat de Puigdemont, el tribunal d'Schleswig-Holstein "no podia fer res més" amb la qüestió de la malversació perquè al ser "un delicte fiscal, i no polític" havia d'oferir l'extradició.

