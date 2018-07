Virtuosisme, cançons populars i Bach centren el cap de setmana del FeMAP

El Festival de Música Antiga dels Pirineus (FeMAP) segueix amb la intensa activitat de la seva programació i de dijous 19 a diumenge 22 de juliol acollirà sis concerts de tres formacions diferents. Les actuacions començaran a l'Hotel Castell, a l'Alt Urgell, amb Artemandoline i el seu Il viaggio musicale, que també es podrà escoltar el divendres a Massaners, Berguedà. Els concerts d’Artemandoline es caracteritzen per l’energia i per un "virtuosisme vertiginós que viu en constant diàleg entre el solista i les cordes".Una altra de les formacions protagonistes del cap de setmana serà el Cor de Cambra de l’Auditori Enric Granados, que presenten un singular projecte de recuperació de la cançó popular pirinenca. La formació delectarà el públic amb Cançons Populars Antigues del Pirineu, que es podrà veure a Llívia, Cerdanya, i La Pobla de Segur, Pallars Jussà. Les reelaboracions s’han encarregat a alguns dels millors compositors actuals per a cor, amb la particularitat d'arranjament que incorporin un conjunt de música antiga. El projecte recupera la tradició oral perduda a través de les cançons populars dels nostres avantpassatsLa setmana finalitzarà de la mà d’Emilio Moreno, que interpretarà Al centre de l’harmonia: Música barroca per a violí i viola a solo. Serà en dues actuacions: a Ordino, Andorra, i a Llívia, Cerdanya. Moreno és considerat un dels músics estatals de més projecció internacional en el món de la música antiga i un dels millors especialistes en la música hispànica, En aquesta ocasió, presentarà una petita selecció d’obres per a violí i viola que Bach considerà sempre el centre del seu univers.Com és habitual, el FeMAP organitza un conjunt d’activitats paral·leles que complementen els sis concerts. Així, tothom qui ho vulgui podrà complementar els concerts amb la visita lliure al Museu Municipal de Llívia, visita guiada al castell de ciutat o la visita guiada al conjunt modernista Casa Mauri, entre d’altres.19/07 · 21.00 h · La Seu d’Urgell20/07 · 20.00 h · Massaners21/07 · 17.30 h · Llívia22/07 · 18.30 h · La Pobla de Segur21/07 · 20.00 h · Ordino22/07 · 17.30 h · Llívia19/07 · 19.30 h · Visita guiada al castell de ciutat · La Seu d’Urgell22/07 · 18.00 h · Visita guiada al Dolmen de Molers · Massaners21/07 · De 9.30 h a 13.00 h i de 15.00 h a 20. 00 h · Visita lliure al Museu Municipal · Llívia21/07 · 17.00 h · Casa-Museu d’Areny-Plandolit · Ordino22/07 · De 9.30 h a 13.00 h · Visita lliure al Museu Municipal de Llívia · Llívia22/07 · 17.00 h · Visita guiada al conjunt modernista Casa Mauri · La Pobla de Segur

