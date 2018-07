Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) construirà el centre operatiu d'autobusos més gran d'Espanya a la Zona Franca de Barcelona, format per una cotxera amb capacitat per 550 autobusos, tallers, oficines i la tecnologia més avançada per atendre la flota de gas natural, híbrida i elèctrica, segons ha informat el conseller delegat de TMB, Enric Cañas, aquest dijous en una roda de premsa.El projecte s'ha pressupostat en 52 milions d'euros, i està previst que estigui finalitzat i en ple funcionament l'any 2021, any en què TMB ha d'abandonar la seva cotxera de Ponent, també a Barcelona, afectada pel pla urbanístic de Granvia de l'Hospitalet, i traslladar tota la flota i serveis que alberga al nou espai de Zona Franca.La xarxa d'autobusos de TMB està en una etapa de redisseny i creixement: s'incorporaran 66 nous autobusos, els vehicles estàndard seran substituïts per articulats i s'està iniciant la reconversió tecnològica que preveu una flota majoritàriament híbrida o elèctrica per 2021, la qual cosa comporta una adaptació obligada de les instal·lacions per al manteniment i emmagatzematge dels vehicles.TMB vol que el nou centre funcioni com una "base operativa moderna", amb una gran superfície d'estacionament, dos tallers de manteniment, magatzem de recanvis, túnels de rentat, oficines tècniques de suport i estructures d'explotació per a més de 40 línies i múltiples connexions amb les artèries viàries de l'entorn.L'organització ha volgut remarcar que el nou espai pretén ser un "referent en dimensions, tecnologia aplicada a la construcció, sostenibilitat i ergonomia", i que hi treballaran unes 1.500 persones.El primer equipament que començarà a funcionar serà la nau que acull un terç dels nous tallers, format per quatre línies dobles d'elevadors que permetran intervenir vuit autobusos alhora i proveït, per primera vegada i en condició de prova pilot, d'un sistema de climatització, orientat a millorar les condicions de treball dels mecànics.

