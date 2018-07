Puigdemont reacciona a la decisió de Llarena

Avui és un dia per reclamar amb més força que mai la llibertat dels presos i preses polítics. Retirar les OEDE és la demostració de la feblesa immensa de la causa judicial. Revocar la presó preventiva seria la demostració que la justícia espanyola comença a actuar com l'europea. — Carles Puigdemont 🎗 (@KRLS) 19 de juliol de 2018

El jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena no està disposat a acceptar l' extradició de Carles Puigdemont només per malversació en els termes que ha acceptat l'Audiència territorial de Schleswig-Holstein, i ha decidit emprendre altres camins per poder mantenir oberta la porta de la rebel·lió que se li imputa des d'Espanya.El president a l'exili, a través d'un missatge publicat a les xarxes socials, ha exigit l'alliberament dels presos polítics i ha valorat que la darrera decisió de Llarena, que també ha optat per la retirada de les euroordres contra la resta de líders independentistes exiliats, demostra la "feblesa immensa" de la causa judicial contra el procés. "Revocar la presó preventiva seria la demostració que la justícia espanyola comença a actuar com l'europea", conclou.El president a l'exili Carles Puigdemont tornarà a Bèlgica després que el Tribunal Suprem hagi decidit retirar l'euroordre contra ell, però fonts del seu entorn descarten a l'ACN que el viatge es faci de forma "immediata" i apunten que encara podria trigar alguns "dies".Puigdemont té la intenció d'instal·lar-se a Waterloo, prop de Brussel·les, on residia abans de la seva detenció a Alemanya, i seguir amb les activitats que estava promovent llavors des de Bèlgica. Amb la retirada de l'euroordre, ara s'aixecaran les mesures cautelars contra ell, que implicaven presentar-se regularment davant de la comissaria i la impossibilitat de sortir d'Alemanya.Puigdemont, com ja va passar el desembre, quan Llarena va retirar la primera euroordre, serà a partir d'ara lliure de viatjar a qualsevol país de la Unió Europea excepte a Espanya, on encara hi ha una ordre de detenció vigent contra ell.

