El carrer Mallorca de Barcelona estarà tallat fins a finals d'any per obres de l'AVE

L'inici de la segona fase de les obres de construcció de les noves sortides d'emergència del túnel d'alta velocitat Sants-La Sagrera tallaran el pas del trànsit al carrer de Mallorca des d'aquest dissabte fins a finals d'any, per la qual cosa l'Ajuntament de Barcelona recomana evitar aquesta via.En declaracions a la premsa, el gerent de Mobilitat i Infraestructures, Manuel Valdés, ha detallat que en aquesta via hi haurà restriccions totals de pas en els trams entre el carrer de Xifré i Dos de Maig, i Sicília i Roger de Flor per obres prèvies en el terreny.Aquestes obres consisteixen en tractament en el terreny per garantir la seguretat en les perforacions que farà la tuneladora vertical als pous que se situaran a Provença-Urgell, Mallorca-Nàpols i Mallorca-Independència.El consistori recomana desviar-se per itineraris alternatius pel carrer d'Aragó, Concepció Arenal, Sant Antoni Maria Claret i Navas de Tolosa-Bilbao, i la Guàrdia Urbana desplegarà un dispositiu per facilitar la circulació i el desviament de vehicles.En aquest sentit, el carrer de Mallorca quedarà tallat al trànsit a l'altura de l'avinguda de la Meridiana per a tots els vehicles excepte els veïns, als quals es garantirà el pas amb un carril restringit i exclusiu.També es restringirà totalment el pas de vehicles entre els carrers de Xifré i Dos de Maig, entre Sicília i Roger de Flor, i el trànsit local i el transport públic podran circular entre aquests dos punts.Aquesta afectació se suma als talls viaris ja implantats al carrer de la Independència i Nàpols, entre Mallorca i Provença i entre València i Mallorca, a més de modificar les línies de bus H10, 33, 34, B-24 i N9, que es desviaran per la Meridiana, Aragó i la Diagonal.Les línies D50 i 19 es desviaran per Sicília, Provença i passeig de Sant Joan, i la ruta blava del Bus Turístic es desplaçarà per Sicília i Sant Antoni Maria Claret sense que hi hagi afectacions a les parades actuals.

