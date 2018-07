​Repartidors de Glovo denuncien a Inspecció de Treball que són «falsos autònoms»

La plataforma RidersxDrets, que agrupa repartidors d'empreses com Glovo i Deliveroo, ha denunciat aquest dijous Glovo a Inspecció de Treball per la seva condició de "falsos autònoms". Després de presentar la denúncia, un dels repartidors que treballa per a la companyia, Ramon Mallén, ha reclamat que els facin contractes laborals i no mercantils perquè són "assalariats" i no "autònoms".Davant la denúncia, Glovo ha expressat a través d'un comunicat que la seva "relació laboral amb els repartidors s'ajusta a la legalitat". L'empresa defensa que els repartidors són autònoms perquè tenen "plena autonomia" a l'hora de fer els serveis.El repartidor de Glovo ha confirmat que la intenció és "seguir la línia" dels treballadors de Deliveroo i portar l'empresa davant dels tribunals . Mallén ha dit que estan disposats a "arribar on faci falta" i que si els repartidors de Deliveroo han pogut "arribar a judici" no "s'entendria" que els de Glovo no hi poguessin fer. "Sabem que guanyarem i que el seu model no prosperarà perquè és un frau", ha insistit.El repartidor de Glovo ha assegurat que el model de la companyia no "interessa" ni els treballadors ni el govern, ja que és un "frau a la Seguretat Social". "Si tothom ha de pagar a la Seguretat Social, per què Glovo no hi fa?", s'ha preguntat. Mallén també ha assegurat que alguns repartidors han mantingut reunions amb representants de Glovo per tal de "regularitzar i millorar les condicions de treball", però que aquestes han estat "en va".Per la seva banda, l'advocat del Col·lectiu Ronda, Nacho Parra, que ha elaborat la denúncia, ha dit que la relació entre Glovo i els repartidors té una "naturalesa laboral i no d'autònoms" perquè els treballadors no tenen "capacitat de gestió" i les "jornades de treball les determina Glovo".Per la seva banda, Glovo ha defensat en un comunicat la condició d'autònoms dels repartidors perquè el "contracte" entre les parts es basa en la "total flexibilitat". Segons l'empresa, els treballadors fan ús "d'una plena autonomia d'organització" i "decideixen quan i com volen prestar els seus serveis". A més, ha afirmat que els repartidors poden decidir si "els convé seguir o no" treballant per a l'empresa.La companyia confia que Inspecció de Treball avali el seu model després de la denúncia dels repartidors i ha recordat que ja va el va "validar" quan va començar a operar a Barcelona. A més, ha remarcat que continuarà "defensant els beneficis" que aporta la plataforma, tant a l'empresa com als consumidors, als comerços i als repartidors.

