Junqueras i la seva faceta de professor a la presó

Oriol Junqueras i els altres sis presos polítics ingressats al centre penitenciari de Lledoners s'han integrat molt bé a l'ambient de la presó de Sant Joan de Vilatorrada (el Bages) des que hi van ingressar en dues tongades, ara fa quinze dies i una setmana, segons han assegurat afonts properes al centre.L'exvicepresident continua la seva activitat docent amb els interns tal com feia a Estremera, però la seva oferta de classes de filosofia s'ha ampliat a altres matèries. Junqueras aprofita els seus coneixements humanístics, però seguint l'exemple de les àgores clàssiques, també instrueix en astronomia i matemàtiques, amb força demanda entre els interns. El líder d'ERC, a més a més, és un dels interns més buscats a l'hora de batre's davant d'un tauler d'escacs.La resta d'hores, Junqueras ha demanat voluntàriament fer tasques de neteja en el centre, per tenir dret a una tercera visita familiar mensual. En condicions normals, els interns tenen dret a dues visites amb la parella o amb els fills. En cas de tenir fills menors de 10 anys, la sala de trobada és més oberta i disposa d'un petit pati exterior. Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Cuixart i Jordi Sànchez van arribar a la presó de Lledoners el passat 4 de juliol després de gairebé dos dies de trasllat des d'Estremera, a la comunitat de Madrid, passant per Saragossa i Brians 2. Una setmana més tard arribaven al centre Josep Rull, Jordi Turull i Joaquim Forn . Les preses polítiques, Carme Forcadell i Dolors Bassa, van ser traslladades al centre penitenciari de Puig de les Bases, a Figueres (Alt Empordà).

