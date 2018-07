JxCat celebra el rebuig a l'extradició i la retirada de les euroordres: «Llarena KO»

El grup parlamentari de JxCat ha celebrat la decisió del jutge del Suprem Pablo Llarena de rebutjar extradir el seu líder, Carles Puigdemont, només per malversació, i de retirar les euroordres contra l'expresident i els exconsellers Toni Comín, Lluís Puig, Meritxell Serret, Clara Ponsatí i la secretària general d'ERC, Marta Rovira. La notícia ha coincidit amb la reunió de JxCat d'aquest dijous al migdia -de gairebé dues hores-, on Puigdemont hi ha connectat en videoconferència des d'Alemanya des de l'inici.Els diputats han aplaudit la decisió de Llarena, segons expliquen fonts de la reunió, però l'expresident del Govern ha demanat prudència al grup parlamentari a l'espera de llegir amb detall la resolució. La defensa del líder de JxCat estudiarà amb calma les conseqüències de la decisió del magistrat. El vicepresident primer de la Mesa, Josep Costa, ha reaccionat a Twitter amb un contundent: "Llarena KO". A la reunió de JxCat també hi han assistit la portaveu del Govern, Elsa Artadi, la consellera de Cultura, Laura Borràs -totes dues diputades de JxCat-, el titular de Territori, Damià Calvet, i el cap del departament de Polítiques Digitals, Jordi Puigneró.El president de JxCat, Jordi Sànchez, empresonat des de fa més de nou mesos -ara a Lledoners-, ha fet arribar un missatge publicat a Twitter on subratlla: "El 28 d'octubre Puigdemont ens va demanar paciència, perseverança i, també, perspectiva", i acompanya el tuit d'una cita del primer president de la República de Sudàfrica, Nelson Mandela: "La presó és una educació extraordinària de la necessitat de paciència i perseverança. És sobretot una prova al propi compromís".El jutge que instrueix al Suprem la causa contra el procés ha rebutjat l’extradició de Puigdemont en els termes en què permetria la decisió del tribunal d’Schleswig-Holstein, que la limita a un possible judici per malversació, i ha retirat les euroordres que havia dictat contra l’expresident i també contra els exconsellers i Rovira. A la seva interlocutòria, el jutge critica durament el tribunal alemany i li retreu “falta de compromís amb fets que podrien haver trencat l’ordre constitucional espanyol” perquè –al seu entendre- ha jutjat els fets sense tenir cobertura normativa i ha actuat sense tenir en compte la jurisprudència del TJUE i la normativa de l’euroordre.Llarena no ha remès el cas al Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TSJU) mitjançant una qüestió prejudicial. El magistrat –que ja va retirar al desembre del 2017 una primera euroordre quan Puigdemont era a Bèlgica - evita d’aquesta manera un possible extradició que contradigui la base de la seva instrucció (construïda a l’entorn del delicte de rebel·lió) i que generi un judici a dos nivells contra la cúpula del procés.

