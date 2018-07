La fira audiovisual més important del món tindrà un impacte de 400 milions a Barcelona

La fira Integrated Systems Europe (ISE) espera que la celebració d'aquest esdeveniment mundial a Barcelona tingui un impacte econòmic anual d'uns 400 milions d'euros, segons ha anunciat aquest dijous en roda de premsa el seu director, Mike Blackman.Blackman ha explicat que aquesta xifra es calcula aproximadament multiplicant entre 12 i 20 vegades la facturació de la fira, i ha assenyalat que també s'han de tenir en compte els negocis que derivaran per a Barcelona i Catalunya d'aquest esdeveniment mundial, que se celebrarà per primera vegada a la capital catalana del 2 al 5 de febrer de 2021 en el recinte Gran Via de Fira de Barcelona.Ha fet aquestes declaracions acompanyat per l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau; la consellera d'Empresa i Coneixement de la Generalitat, Àngels Chacón, i el director general de Fira de Barcelona, Constantí Serrallonga; així com dels directors generals d'Avixa, David Labuskes, i de Cedia, Tabatha O'Connor, empreses propietàries de l'esdeveniment.

