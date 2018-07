La UE porta Espanya als tribunals

La Comissió Europea ha decidit aquest dijous portar l'estat espanyol davant del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) per no aplicar plenament la normativa europea sobre els mercats d'instruments financers. La llei, que té com a objectiu fer els mercats financers més efectius, resistents i transparents així com enfortir la protecció dels inversors, només ha estat transposada per Espanya de forma parcial.



Per altra banda, l'Estat tampoc no ha aplicat la directiva que l'acompanya. "Si els estats no transposen les normes, els inversors no poden beneficiar-se de la major protecció que els proporciona la normativa europea", recorda la CE en un comunicat en què diu que les normes són "elements crucials pel bon funcionament dels mercats de valors i el mercat únic europeu". A més, l'executiu comunitari adverteix que no aplicar-la plenament fa que els mercats siguin "menys segurs" perquè els centres de negociació i les empreses de serveis d'inversió no han d'operar d'acord amb els requisits operatius "més estrictes i transparents".





A més d'Espanya, la Comissió Europea també ha enviat Eslovènia al TJUE pel mateix motiu. El setembre del 2017 Brussel·les va sol·licitar formalment a diversos estats membre que transposessin la normativa europea sobre mercats d'instruments financers. El gener del 2018 es van enviar dictàmens motivats contra els estats que encara no havien notificat l'adaptació de la norma a nivell nacional. Fins a la data, Eslovènia no ha notificat cap mesura mentre que Espanya només ha notificat la transposició parcial. Algunes de les mesures de protecció que preveu la legislació europea aplicada de forma parcial a Espanya són "la salvaguarda dels instruments financers i els fons dels clients, les obligacions en matèria de governança de productes i les regles aplicables a la percepció d'honoraris, comissions o altres beneficis".

