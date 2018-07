Costa acusa Torrent de pactar amb el PSC però els socialistes ho neguen

Cap pacte. Si no se suporten els uns als altres que no ens posin a nosaltres d'excusa. Aquí l’única coincidència va ser entre @josepcosta (JxC) i C’s per no respectar les decisions judicials i evitar una solució que permetés la celebració del ple https://t.co/GQa4afeP7r — Eva Granados Galiano (@Eva_Granados) 19 de juliol de 2018

El vicepresident primer del Parlament, Josep Costa (JxCat), ha acusat el president del Parlament, Roger Torrent, de pactar amb el PSC en un recés de la mesa del Parlament d'aquest dimecres la fórmula sobre com aplicar la suspensió del Tribunal Suprem contra diputats investigats pel procés independentista i deixar el seu partit al marge de l'acord.En una entrevista la SER recollida per Europa Press, el vicepresident ha explicat que creien tenir un acord amb ERC per deixar al marge de la substitució de diputats Carles Puigdemont, un acord que els republicans afirmen que no existia: "Nosaltres crèiem que sí. És a la vista que l'altra part creia que no". Els diputats de Junts per Catalunya s'han reunit aquest dijous passades les 12 del migdia per analitzar la situació.En qualsevol cas, Costa creu que com a socis de Govern, si l'acord no existia, les dues parts tenien l'obligació d'arribar a una entesa: "El que no s'entén és que en el moment en què es fa un recés de la mesa per acabar de perfilar l'escrit, el president es reuneixi amb el PSC i tregui la proposta pactada amb el PSC en lloc de fer-ho amb el soci de Govern".Els socialistes, però, han negat aquesta versió dels fets. "Cap pacte. Si no se suporten els uns als altres que no ens posin a nosaltres d'excusa", ha etzibat la portaveu parlamentària del PSC, Eva Granados, via Twitter.Costa ha relatat que després d'acabar el recés de la mesa i reprendre la reunió, ell mateix va proposar canvis en la proposta de Torrent -diferenciar Puigdemont de la resta de diputats- i que el secretari tercer David Pérez va advertir que no votarien a favor de la proposta si Torrent admetia aquests canvis."Torrent va dir que no es feien els canvis i nosaltres no votem a favor", concretament ell va votar en contra, juntament amb dos membres de Cs, i el secretari primer Eusebi Campdepadrós (JxCat) es va abstenir, fet que sumat als vots a favor dels dos membres d'ERC i el del PSC va provocar un empat i que la proposta de Torrent decaigués.Pel vicepresident de l'òrgan rector de la Cambra, més enllà de què no aconseguissin un acord amb ERC, el problema és que els republicans "renunciessin a pactar amb JxCat i anessin a buscar el pacte amb un grup de l'oposició que és un dels grups que ha donat suport al 155, a la supressió de l'autogovern de Catalunya i a l'empresonament" de dirigents polítics.Malgrat el desacord, Costa assegura que "no hi ha cap possibilitat de trencar el Govern i els pactes" entre ambdues formacions, i atribueix la falta d'acord a les pressions que assegura que se segueixen exercint des de l'Estat malgrat el canvi de govern espanyol.

