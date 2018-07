Problemes amb el teu vol? Això és el que pots fer per reclamar compensacions

Una de les imatges més recurrents de l'estiu és de l'Aeroport del Prat ple de gent que espera el seu vol. Els retards i les cancel·lacions s'estan convertint en una tradició estiuenca i enguany res no fa pensar que serà diferent. De fet, els principals aeroports catalans ja estan en alerta pel que pronostiquen que serà un estiu caòtic, tant per l'afluència de gent que voldrà viatjar amb avió com per les vagues previstes que amenacen de col·lapsar les instal·lacions.Malauradament, és probable que alguns usuaris vegin com el seu vol surt amb retard o fins i tot s'acaba cancel·lant per problemes diversos. En aquest cas, convé saber quins són els drets del consumidor i quines compensacions es poden reclamar a les companyies aèries. L'Agència Catalana de Consum, entre altres tasques, ajuda els usuaris a trobar solucions, per la via de l'arbitratge, a les seves disputes amb les aerolínies. De fet, tant l'ACC com l'OCU animen els afectats a reclamar els seus drets, que queden recollits en la normativa europea 261/2004 Consultats perl'Agència Catalana de Consum recorda que, en primer lloc, l'usuari ha de reclamar a la companyia. Sense aquest pas previ, no es pot dirigir a Consum. L'aerolínia tindrà aleshores un mes per resoldre la incidència. Si aquesta no se soluciona, l'usuari podrà recórrer a les agències i organitzacions de defensa del consumidor per continuar amb la seva reclamació. Els principals problemes a l'aeroport poden ser tres: retards en els vols, cancel·lacions o denegació de l'embarcament per sobrereserva, el que es coneix com overbooking.



Què puc fer si el meu vol surt amb retard?



En primer lloc, demanar informació a la companyia aèria i, si teniu previst fer escala i agafar un avió d'una altra aerolínia, contactar-hi. En cas de retards de dues hores, la companyia ha d'oferir gratuïtament menjar i beguda suficients als usuaris, així com sistemes de comunicació. Si el retard implica que el vol surti l'endemà o dies més tard, el consumidor té dret a allotjament gratuït (amb desplaçaments inclosos).



Si finalment l'avió surt però arribeu a la destinació final amb tres hores de retard, l'afectat té dret a una compensació econòmica d'entre 250 i 600 euros. Si el retard és de més de cinc hores, es pot renunciar al vol i recuperar l'import del bitllet. En cas que la companyia aèria no respecti aquests drets, podeu demanar un full de reclamacions o presentar una queixa a l'empresa per algun mitjà que deixi constància. Si en un mes no heu obtingut resposta -o la resposta no és satisfactòria- podeu contactar amb Consum.

Si la companyia decideix cancel·lar un vol, l'usuari pot escollir entre la devolució de l'import del bitllet o un mitjà de transport alternatiu. També correspon al consumidor una compensació econòmica d'entre 250 i 600 euros, excepte si la cancel·lació és conseqüència de circumstàncies "inevitables i imprevisibles" (com per exemple la pluja), ha estat comunicada amb dues setmanes d'antel·lació o l'afectat accepta un vol alternatiu en un horari similar.En cas que això no es compleixi, heu de demanar un full de reclamacions o deixar constància de la incidència amb l'empresa. Com en el cas dels retards, l'aerolínia tindrà un mes per donar-vos una resposta, i si aquesta no és satisfactòria us podeu dirigir a Consum per continuar amb la vostra reclamació.L'overbooking és una pràctica estesa en les companyies aèries i consisteix en oferir més targetes d'embarcament que capacitat té l'avió. Si arribeu a l'aeroport i no teniu el bitllet, l'heu de demanar en un dels taulells de facturació. Un cop us la lliurin, s'entén que teniu plaça a l'avió. Si a l'hora d'embarcar hi ha sobrereserva, l'empresa ha de buscar voluntaris que renunciïn a la seva plaça i, si no en troba, pot denegar l'embarcament.En aquesta situació, teniu dret a triar entre la devolució de l'import del bitllet o un transport alternatiu fins a la vostra destinació final. Us han d'oferir menjar, begudes, sistemes de comunicació i, si és necessari, allotjament amb desplaçaments inclosos, i tot de forma gratuïta. Així mateix, teniu dret a una compensació econòmica en funció de la distància del vol (entre 250 i 600 euros). Aquesta compensació es pot reduir a la meitat si accepteu un vol alternatiu en un horari similar.En cas que reclameu i l'empresa no us doni una resposta satisfactòria, podeu reclamar a l'Agència Catalana de Consum. El seu paper en aquests casos passa de fer de mitjancer entre l'empresa i el consumidor, és a dir, adoptar un rol d'àrbitre en la disputa. Aquesta és una opció voluntària i l'han d'acceptar les dues parts en conflicte: això vol dir que si l'empresa no accepta l'àrbitre, no es pot avançar en la resolució del conflicte per aquesta via. En aquest cas, queda l'opció de reclamar a instàncies judicials.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)