Últim moviment de Santamaría per erosionar Casado: «Vam perdre tres milions de vots per la corrupció»

El PP enceta aquest divendres el seu congrés i ho fa enmig d'una guerra oberta entre els aspirants a succeir Mariano Rajoy. En l'última jornada de campanya, Soraya Sáenz de Santamaría ha fet entrar la corrupció en el debat domèstic de la formació. "El 2015 vam perdre tres milions de vots per culpa de la corrupció", ha afirmat l'exvicepresidenta espanyola en una entrevista a Onda Cero. Les paraules representen l'últim moviment de Santamaría per erosionar Pablo Casado, el seu rival en la cursa cap a la presidència. Tant Casado com María Dolores de Cospedal, que li ha donat suport, han assumit responsabilitats orgàniques al partit en els darrers anys mentre Santamaría era la vicepresidenta de l'executiu.La corrupció, que fins ara no havia estat un element central del duel entre candidats, apareix poques hores abans del debat congressual. Abans de les declaracions de Santamaría, Casado havia vinculat la gestió del govern -i, concretament, el paper de l'exvicepresidenta espanyola- amb el retrocés electoral del PP. En canvi, Santamaría ha recordat que els pitjors resultats a les enquestes per als populars es van produir quan va esclatar el cas de les targetes black.

