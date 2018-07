L'ús del mòbil al volant farà perdre més punts

El director general de la DGT, Pere Navarro, ha plantejat que les companyies de telefonia mòbil generalitzin en els dispositius el "mode cotxe" com el "mode avió" per evitar les distraccions en carretera, alhora que ha indicat que aquestes haurien de contribuir amb campanyes de sensibilització contra l'ús d'aquests dispositius al volant perquè és la principal causa d'accident. En una entrevista de RNE , Navarro ha insistit que és partidari d'augmentar la retirada de punts del permís de conduir per l'ús del mòbil al volant, dins del pla per actualitzar i reformar el sistema de punts que ha complert ja dotze anys.Al seu judici, WhatsApp ha incrementat exponencialment l'ús dels mòbils, de manera que, al seu judici, caldria tenir això en compte a l'hora d'actualitzar el sistema per punts dels conductors."Fa dotze anys no hi havia WhatsApp, caldria pujar els punts que perds", ha asseverat, per afegir que l'ús del mòbil no "només és un problema de seguretat vial sinó també social". "Hauríem d'aturar i fer una reflexió", ha postil·lat.Sobre el "mode cotxe", que en alguns mòbils ja ve instal·lat de fàbrica, Pere Navarro aposta per generalitzar-lo com el 'mode avió', que la gran majoria dels passatgers activa, i ha insistit que és "molt més perillós portar encès el mòbil en el cotxe que en l'avió"."Les companyies telefòniques haurien de fixar-se en això. Es fa un ús inadequat del mòbil que està creant problemes. Alguna cosa haurem de fer", ha asseverat el director de la DGT, que planteja que aquestes contribueixin a la seguretat vial també amb "campanyes de sensibilització".Navarro també ha assenyalat que seria necessari obligar els conductors a reduir la velocitat en els avançaments a ciclistes en carreteres secundàries perquè, al seu judici, no és suficient amb guardar un metre i mig de distància lateral."Frenar quan veus els ciclistes, mirar i avançar. No hauries d'anar a 100 quilòmetres per hora en una carretera secundària per molt que mantinguis el metre i mig de distància", ha insistit el director de la DGT que ha advertit de l'esclat" o l'expansió d'aire que pateix un ciclista quan un cotxe el depassa a 100 quilòmetres per hora."Em sembla de sentit comú tocar una mica de la velocitat. Almenys caldria reduir-la 20 o 30 quilòmetres per hora. Normalment el sentit comú té mes pes que els grans estudis científics", ha afirmat Navarro.El director de la DGT ha criticat que existeixi una certa "obsessió" per part dels ajuntaments amb les bicicletes, amb la creació d''oficines de la bici' i obviïn, en canvi, les motos, que, segons ha recordat presenten una accidentalitat més gran. "Estem obsessionats amb les bicis i ens oblidem de les motos", ha advertit.

