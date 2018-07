Rosa Maria Mateo, proposada per dirigir RTVE

El govern espanyol ha proposat la periodista Rosa María Mateo (Burgos, 1942) com a administradora única de RTVE després del fiasco en la votació de la nova direcció de l’ens , que va naufragar al Congrés per dos errors en la votació.Mateo, de 76 anys, ha treballat als serveis informatius de TVE i Antena 3 i va dirigir el programa Informe Semanal. Fonts de l’executiu espanyol han apuntat que la proposta ha estat consensuada amb els grups que donaven suport al relleu de l’anterior direcció. L’executiu espanyol es veu abocat a nomenar una administradora única en compliment de la normativa que ell mateix va aprovar per renovar la direcció de la cadena de radiotelevisió pública.El passat dilluns en una votació secreta i a urna dos diputats de les formacions que donaven suport al relleu es van equivocar de papereta i no van introduir la que portava els noms dels últims quatre membres del consell d’administració de l’ens, sinó la del president. Això –sumat a les absències d’altres diputats- va provocar un empat a 175 vots i que decaigués el nomenament de la nova direcció per un sol vot.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)