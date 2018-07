L'ANC demana a JxCat i ERC una «estratègia coherent» per avançar cap a la independència

Defensar la sobirania del Parlament i els drets dels diputats electes hauria d ser prioritat d la majoria parlamentària i de govern. Ahir no ho va ser

Demanem responsabilitat,unitat d’acció,i una estratègia coherent per reprendre el camí a la independència #FemLaRepúblicaCatalana — Assemblea Nacional (@assemblea) 19 de juliol de 2018

L'Assamblea Nacional Catalana demana a Junts per Catalunya i ERC una "estratègia coherent per reprendre el camí a la independència" després del xoc que van protagonitzar aquest dimecres al Parlament arran de la substitució dels diputats suspesos pel jutge Pablo Llarena.En un tuit, l'entitat independentista exigeix que la sobirania del Parlament i els drets dels diputats "hauria de ser una prioritat de la majoria parlamentària i de Govern" i arriba a la conclusió que "ahir no ho va ser". Per això demana "responsabilitat i unitat d'acció" a les forces independentistes.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)