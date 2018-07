Nicolas Cage assistirà al Festival de Sitges 2018

És un dels grans noms de Hollywood, un dels actors més cèlebres i carismàtics del cinema d'acció i, a més, és membre d'una de les grans sagues del cel·luloide, els Coppola –fill d'August Coppola i nebot de Francis Ford Coppola–. Aquest dijous s'ha confirmat que Nicolas Cage –conegut per papers a La búsqueda, Con Air o l'oscaritzada Leaving Las Vegas– serà una de les estrelles que visitarà Sitges 2018 per recollir el Gran Premi Honorífic i presentar Mandy.El nom de Cage se suma a d'altres presències destacades, com Ed Harris, que rebrà un altre dels Grans Premis Honorífics del certamen. L'actor, "probablement una de les millors presències en pantalla de la cinematografia nord-americana", en paraules d'Àngel Sala, és el protagonista de clàssics com El show de Truman, Abyss, La roca o, més recentment, la sèrie Westworld, nominada a 21 categories en els propers premis Emmy El director del certamen ha fet aquest dijous un avançament de la programació en roda de premsa, on també ha anunciat la presència del director i músic John Carpenter, una de les figures essencials del cinema de terror de culte. Carpenter exhibirà el seu talent com a compositor de bandes sonores en un concert únic que se celebrarà el dissabte 13 d'octubre a l?Auditori Melià Sitges. La venda d'entrades és disponible a partir d'avui, a les 12:30h, a través del web del festival La Secció Oficial de Sitges 2018 seguirà oferint el millor cinema de gènere actual d'arreu del món. Gaspar Noé, Lars Von Trier o David Robert Mitchell, entre d'altres, estaran acompanyats per films com la producció catalana El año de la plaga, que adapta el llibre L'any de la plaga, un dels grans èxits de Marc Pastor . Dirigida per Carlos Martín Ferrera, està protagonitzada per Ivan Massagué, Ana Serradilla, Míriam Giovanelli, Sílvia Abril i Juanra Bonet.Les cinematografies iberoamericanes també tenen un pes molt destacat en la Secció Oficial, amb Animal, Muere, monstruo, muere, Siete cabezas i Diamantino. De Japó arribarà el nou thriller de Takashi Miike, Laplace's Witch, i l'anime Maquia: When the Promised Flower Blooms. Del cinema independent nord-americà, sempre amb una presència important, cal destacar Nancy, amb Steve Buscemi, i The Man Who Killed Hitler and then The Bigfoot, una de les revelacions de l'any.

