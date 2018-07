Puigdemont reacciona amb contundència a l'intercanvi de retrets entre JxCat i ERC

Carles Puigdemont ha reclamat superar la divisió de l'independentisme després del xoc entre Junts per Catalunya (JxCat) i ERC al Parlament per la seva substitució com a diputat En un missatge a Instagram , l'expresident a l'exili ha reclamat "superar velles estructures, desconfiances, interessos i rancúnies". "L'objectiu ho exigeix", ha afegit Puigdemont, que aquesta setmana ha presentat un nou espai polític, Crida Nacional per la República, al marge del PDECat, que aquest cap de setmana organitza la seva assemblea nacional."Ens han volgut fer molt de mal, i n'han fet, però el nostre esperit de lluita segueix intacte", ha escrit Puigdemont a les xarxes socials, un missatge acompanyat per una fotografia de l'octubre del 2017. El president a l'exili evita les referències explícites al moviment que ha engendrat, tot i que conclou el text amb una crida: "Compto amb vosaltres".

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)