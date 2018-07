A més cobertura sanitària, més visites a l'atenció mèdica especialitzada. Són dades de l' Enquesta de Salut de Barcelona 2016 , que ha comptat amb les respostes de 4.000 persones entrevistades, entre les quals el 34,6% d’homes i el 35,8% de dones tenen una doble cobertura sanitària -pública i privada-, i en conseqüència visiten més a l'especialista.Per exemple, el 46,3% dels homes i el 54,5% de les dones amb doble cobertura han anat al dentista durant l'últim any, enfront del 32,1% d'homes i el 36,2% de dones que ho fan en el cas de la població que només té cobertura pública. La comissionada de Salut, Gemma Tarafa, ha remarcat que "existeix una clara vinculació amb la classe social que fa present les desigualtats", per la qual cosa és també un indicador "que ajuda a decidir les polítiques públiques a seguir".Les visites a l'especialista que més desigualtat presenten són les d'odontologia. En el cas de les noies menors de 15 anys, un 63% amb cobertura mixta visita el dentista, enfront del 41,5% que només disposa d'assistència sanitària pública. En els nois de menys de 15 anys la xifra és d'un 52% per cobertura mixta i 39% per pública.Per primera vegada es recull el nombre de persones que rebutgen la vacunació sense que hi hagi raons mèdiques que ho aconsellin. Així del total de nens i nenes menors de 15 anys hi ha un 1,5% que no han rebut alguna vacunació del calendari sistemàtic perquè els seus responsables s'hi han oposat. En l'àmbit de Barcelona aquesta xifra representa al voltant d'uns 3.000 infants i Tarafa ha posat èmfasi en el fet que "la immunitat de grup està garantida" i el pla de vacunació de Barcelona és "contundent i vetlla per seguir-la garantint".A Barcelona, el 41% de la població de 15 anys o més s'ha fet la prova del VIH algun cop a la vida i un 15% ho ha fet durant l'últim any. S'aprecia que en major mesura són persones amb estudis secundaris o superiors. Segons Tarafa, "la detecció precoç és bona i és la primera dada que es té fins ara".La càrrega de la cura de persones amb necessitats recau principalment en les dones soles, que en conseqüència perceben mala salut en un 39,4% dels casos, enfront del 24,9% dels homes. En aquest sentit, Tarafa ha confiat a obrir aquest Setembre un centre especialitzat per a cuidadors, com ja havia anunciat en anteriors ocasions , ja que considera que les persones que curen "necessiten molta més atenció"Entre la població adulta de 15 o més anys el 20% de les dones presenten risc de salut mental i el 16,5% d'homes també. El factor és més alt en persones aturades o treballadores de classe manual. De fet, aquest risc de salut mental és més elevat que en l'enquesta de 2011 i fa que l'Ajuntament posi el focus en resoldre aquest problema. Des de fa poc, els joves disposen de diverses mesures d'acompanyament per problemes mentals i Tarafa en ressalta la importància "ja que el 80% dels problemes mentals es gesten abans dels 18 anys".L'Enquesta de Salut de Barcelona (ESB) es realitza periòdicament per part de l'ASPB i serveix per conèixer les condicions de vida i l'estat de salut de la ciutadania. Aquest 2018 s'ha presentat la setena edició, i l'any 1983 Barcelona va ser pionera amb la primera enquesta de l'estat espanyol.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)