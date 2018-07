La resposta de Llarena a Alemanya es retarda perquè els traductors no cobren

Ha passat gairebé una setmana des de la seva emissió, però el jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena ja té sobre la taula la traducció al castellà de la interlocutòria del tribunal d’Schleswig-Holstein que rebutja extradir l’expresident de la Generalitat Carles Puigdemont pel delicte de rebel·lió i obre la porta a fer-ho només per malversació. El document oficial va arribar divendres, però la traducció s'ha retardat uns quants dies. Aquesta situació s'explica, tal com apunta el digital El Español , perquè els traductors contractats pel Suprem no cobren.L'alt tribunal té en plantilla una traductora d'anglès i francès, però no d'alemany. En aquest cas, el servei de traducció està subcontractat a l'empresa Ofilingua. Ara bé, aquesta companyia, segons explica el mateix diari, no paga alguns dels seus treballadors des del mes de febrer i d'altres des del maig. L'argument del Ministeri de Justícia per justificar aquests impagaments és que paga a 90 dies. Hi ha treballadors, però, que fa 150 dies que no cobren.Llarena té la possibilitat de retirar l’euroordre per evitar haver de jutjar el president a l'exili només per malversació, en una clara discrepància amb la línia de la seva instrucció. També té oberta la possibilitat de portar la qüestió al Tribunal de Justícia de la UE perquè determini si Alemanya ha aplicat bé l’euroordre i retirar la petició d’extradició en cas d’un revés als seus interessos.

