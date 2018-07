​Banc Sabadell segueix els passos de CaixaBank i ven la pràctica totalitat del negoci immobiliari

Banc Sabadell ha tancat un acord per transmetre la pràctica totalitat de la seva exposició immobiliària a una societat filial del fons Cerberus Capital Management LP, segons ha comunicat l'entitat presidida per Josep Oliu.La cartera que quedarà fora del balanç del banc un cop finalitzada l'operació té un valor comptable brut de 9.100 milions d'euros i un valor comptable net valorat en 3.900 milions d'euros. L'operació suposa la transmissió de dues carteres d'actius immobiliaris denominades comercialment Challenger i Coliseum a una o diverses societats que s'hauran de constituir i que estaran participades directament o indirectament per Cerberus en un 80% i Banc Sabadell per un 20%.Amb aquesta operació, Banc Sabadell segueix l'estratègia iniciada per altres bancs espanyols com CaixaBank. El Sabadell haurà de destinar 92 milions d'euros en concepte de provisions addicionals.

