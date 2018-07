​Desarticulen un grup que cometia estafes per internet arreu de l'Estat

La Guàrdia Civil i la policia espanyola han desarticulat un grup criminal organitzat assentat a la províncies de Barcelona, Girona i Castelló que es dedicava a cometre estafes per Internet consistent en la venda fictícia de terminals mòbils arreu de l'Estat. En l'operatiu, els agents han detingut sis persones i n'han investigat altres dotze a Mediona (Alt Penedès), Lloret de Mar (Selva) i Vinaròs, al País Valencià. Se'ls acusa d'haver comès 69 delictes d'estafa, 25 fets delictius d'usurpació d'identitat i 35 fets delictius de falsificació documental mercantil i pertinença a grup criminal.El volum de denúncies rebudes va provocar que es constituís un equip conjunt d'investigació per a una millor gestió de les informacions recopilades. Els investigadors van determinar que es tractava d'un grup organitzat integrat per 22 persones, totes elles de nacionalitat espanyola, excepte el cap, de nacionalitat romanesa.El frau es consistia en inserir anuncis totalment ficticis en pàgines web de compravenda. Oferien la venda de terminals de telefonia mòbil d'alta gamma 'smartphones' a uns preus molt inferiors als reals del mercat. Els interessats en els dispositius electrònics es posaven en contacte amb les persones, els noms de les quals figuraven en els anuncis.Un cop acordada la quantitat total a satisfer, se'ls indicava sempre un número de compte bancària on havien d'efectuar l'ingrés (transferències i ingressos en caixers), números de compte obtinguts prèviament pels membres del grup d'altres terceres persones conegudes com a 'mules'. Després d'haver efectuat el pagament, els productes adquirits mai arribaven al comprador.L'operativa desenvolupada pels delinqüents es realitzava utilitzant identitats reals de terceres persones, usurpant d'aquesta manera la seva identitat. També utilitzaven el nom de diversos establiments comercials reals, enviant factures falses d'aquests establiments, per d'aquesta manera guanyar-se la confiança dels compradors i futures víctimes. Aquesta pràctica també tenia com a objectiu dificultar les investigacions policials en la identificació dels veritables autors dels fets

