Cau una banda que va robar prop de 100.000 euros a gent gran fent-se passar per falsos revisors

Detinguts 5 homes x robar prop de 100.000€ a gent gran fent-se passar x falsos revisors en, almenys, 29 casos resolts https://t.co/ydPSwyfryb pic.twitter.com/5M6BBE67j8 — Mossos (@mossos) 19 de juliol de 2018

Material comissat pels Mossos d'Esquadra. Foto: Mossos d'Esquadra

Els Mossos d'Esquadra van detenir el passat 11 de juliol un grup criminal per robar prop de 100.000 euros a gent gran després de fer-se passar per falsos revisors del gas o de la llum a la demarcació de Barcelona. En total, s'han detingut cinc persones, una de les quals és el propietari d'una joieria que venia les joies sostretes a les víctimes.Els detinguts utilitzaven unes armilles reflectants com les que utilitzen els tècnics i enganyaven els avis –amb el pretext de fer una devolució d'un import cobrat erròniament- fins a aconseguir el PIN de la targeta de crèdit i fer reintegraments als caixers de les quantitats més elevades possibles. Prèviament, trucaven a les seves víctimes per concertar una cita per a la revisió i un cop al domicili les distreien i aprofitaven per robar-los els diners i les joies. Si la víctima se n'adonava i s'hi resistia, els arrestats recorrien a la violència.Els Mossos d'Esquadra van iniciar la investigació l'any 2017 i relacionen els arrestats amb 29 casos.Els detinguts són cinc homes, dos de nacionalitat peruana, un de colombiana, un d'equatoriana i un de nacionalitat espanyola d'edats compreses entre els 26 i els 42 anys i se'ls investiga pels presumptes delictes de pertinença a grup criminal, robatori amb violència a interior de domicili, furts, estafes i a un d'ells, receptació.Un cop obtingut el botí, els detinguts venien les joies al propietari d’una joieria que els donava suport i que també ha estat detingut com a investigat per un delicte de receptació.Finalment, els Mossos van fer una entrada i registre a cinc domicilis i a la joieria on es van localitzar els diners (11.500 euros), joies, una gran quantitat de rellotges, telèfons mòbils i informació sobre targetes de prepagament, a més de roba i disfresses utilitzades per cometre els robatoris. S’estima que el total del valor defraudat o sostret ascendeix a uns 95.000 euros.Els cinc detinguts han passat a disposició del jutjat d’instrucció que ha decretat llibertat amb càrrecs per tots ells.Per evitar casos com aquests, els Mossos d'Esquadra recomanen no obrir la porta a persones desconegudes, demanar sempre la identificació al personal de companyies d'aigua, llum, gas i telèfon i no pagar mai en efectiu les revisions perquè les companyies carreguen l'import amb la factura ordinària.

