​La Fundació Franco fa una crida a un nou «alzamiento»

La Fundació Francisco Franco, en ple debat sobre el trasllat del Valle de los Caídos de les despulles del dictador , ha publicat un editorial al seu web on fa una cria a un nou “alzamiento de la verdad”. El polèmic text ha sortit a la llum aquest dijous, coincidint amb l’aniversari de l’inici de la Guerra Civil, el 18 de juliol de 1936. Es titula, com no podia ser d’una altra manera, “¡18 de julio!”.Recordant aquell moment, el text alerta que es donen algunes circumstàncies semblants: “Hoy, cuando ya parecía que las heridas de aquella guerra estaban curadas gracias a la sabia decisión de quienes sí habían sufrido la misma y que decidieron que nunca más se volviera a producir algo similar, aparecen en nuestro espectro político unos iluminados que nos quieren retrotraer a las mismas desgracias de aquellos aciagos días”.I segueix, instant a un aixecament, tot i que no acaba d’explicar com s’hauria de portar a la pràctica: “Hoy como en el 1936 hace falta un movimiento revolucionario, muchos se sorprenderán a que me refiero. El movimiento que me refiero es a la vuelta de los grandes ideales y principios que hacen verdaderamente feliz a la persona, donde el hombre se siente dignamente hombre y la mujer se siente dignamente mujer”.I conclou: “Hoy comienza un nuevo alzamiento. El alzamiento de los españoles unidos frente a los españoles que quieren dividir, el alzamiento de los hombres de palabra frente a los poderes de la palabrerías, hoy comienza la lucha de la verdad frente a la mentira, hoy comienza la lucha y encuentro de la felicidad frente a los que quieren implantar el sufrimiento, hoy comienza la lucha del amor entre españoles frente al odio de los intereses. Alzaros y triunfareis. España, al final, siempre triunfar”.

