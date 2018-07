Berga es convertirà en la ciutat més gran de Catalunya que implanta el porta a porta

El regidor Eloi Escútia, el director de l'ACR Josep Maria Tost i el conseller comarcal Francesc Xavier Francàs, durant la sessió. Foto: Pilar Màrquez Ambròs

Berga ha de ser "un mirall" per a les grans ciutats de Catalunya en la implantació del sistema de recollida de residus porta a porta. Així ho ha assenyalat aquest dimecres el director de l'Agència de Residus de Catalunya (ARC), Josep Maria Tost. Tost ha explicat que la capital del Berguedà es convertirà aquesta tardor en la ciutat més gran on s'aplica el porta a porta a tot el municipi. "Ho hem de fer bé i la suma de complicitats entre el govern de la ciutat, del Consell Comarcal del Berguedà i de la Generalitat, farà que això funcioni, no en tinc cap mena de dubte", ha assegurat Tost. "Tenim un seguit de comarques que estan visionant què fa Berga i què fa el Berguedà", ha comentat Tost.El director de l'Agència de Residus de Catalunya ha participat aquest vespre a la primera de les reunions informatives sobre el nou sistema de recollida de residus que es faran a la capital berguedana aquest juliol. Josep Maria Tost s'ha dirigit al públic que omplia de gom a gom el pavelló de Suècia i ha defensat el projecte, acompanyat del conseller comarcal de Medi Ambient, Francesc Xavier Francàs, i el regidor de Medi Ambient de la ciutat, Eloi Escútia. Francàs ha recordat que el Berguedà és a la cua del país en matèria de reciclatge i que aquesta és una tendència que el nou sistema de recollida de residus ha de capgirar.Per a Tost, passar del 30% de l'índex de recollida selectiva que té ara mateix el Berguedà al 70%, xifra a la qual aspira el consell comarcal, és qüestió de "sumar voluntats". Segons el director de l'ACR, "el punt de partida és que hi hagi voluntat política, que tots els partits polítics tinguin voluntat de fer aquest canvi; i el següent és convèncer a la ciutadania".El Berguedà implantarà la recollida porta a porta en bloc a dotze municipis a partir de l'1 d'octubre. El Segrià i l'Anoia són altres comarques on el porta a porta s'aplicarà de forma global, si bé encara no hi inclouen les capitals. Lleida implantarà un primer barri el mes de novembre d'enguany.A Catalunya hi ha més de 140 municipis amb recollida porta a porta. De fet, a Barcelona, s'ha iniciat la recollida a l'anomenat Sarrià Vell, al districte de Sarrià. "Com a govern hem d'intentar analitzar què s'adapta millor a cadascun dels 948 municipis del país, si el porta a porta o el sistema de contenidors tancats, que han de ser dos grans models complementaris que maximitzin conjuntament l'efectivitat de la recollida selectiva", ha explicat Tost."No és el mateix un poble del Pirineu, que un municipi de les Terres de l'Ebre o Tarragona, però el porta a porta no és exclusivament de l'entorn rural; insisteixo que és un model que serà complementari amb el sistema de contenidors tancats. En el futur, en una gran ciutat com Barcelona hi trobarem zones amb el porta a porta i zones amb contenidors tancats per temes urbanístics", ha incidit Tost."No hi ha un model de pobles grans i petits, sinó un model que depèn de la densitat urbanística i la concentració d'habitatges", ha assenyalat Tost.Més de 200 persones han assistit aquest vespre al pavelló de Suècia per escoltar com serà el nou model que s'implantarà a Berga, Bagà, La Pobla de Lillet, Guardiola de Berguedà, Sant Julià de Cerdanyola, Cercs, Vilada, Avià, Olvan, Casserres, Puig-reig i Gironella. En les pròximes setmanes, s'han programat xerrades obertes a tots els municipis, reunions en tots els edificis amb més de 10 habitatges –per consensuar la manera de treure els residus i buscar solucions concretes–, reunions amb els habitatges aïllats dels 12 municipis i amb entitats i col·lectius.Durant els mesos de setembre i octubre, una vegada finalitzat aquest procés informatiu i participatiu, s'iniciarà la campanya d'implantació per tal que tots els habitatges i les activitats disposin del conjunt d'estris per participar en el porta a porta i de tota la informació pràctica. A principis de setembre, totes les llars rebran una carta convocant-les a un espai on recollir el conjunt d'estris i una guia pràctica del porta a porta.El Consell Comarcal del Berguedà preveu habilitar illes de contenidors als 19 municipis - pobles de menys de 500 habitants - que no implanten el porta a porta.

