El PP margina Aznar i no el convida al congrés que ha d'elegir el successor de Rajoy

Que les aigües baixen tèrboles al Partit Popular es copsa cada dia. A poques hores que comenci, aquest divendres, el congrés que ha d'elegir el successor de Mariano Rajoy al capdavant de la formació, avui s'ha sabut que el comitè organitzador no ha convidat José María Aznar. L'expresident del govern ha mostrat la seva irritació en unes declaracions en què ha dit que "Només he estat president del PP catorze anys, del govern vuit i diputat vint anys, però probablement això no dona dret a cap invitació". Soraya Sáenz de Santamaría s'ha referit al tema dient que això ho decideix el comitè organitzador i que "no sé com anem d'espai".L'episodi és una mostra més de la mala maror que es viu al partit, on hi ha una gran incertesa sobre qui dels dos aspirants, Soraya Sáenz de Santamaría o Pablo Casado, s'imposarà aquest dissabte . Precisament unes declaracions de l'expresident socialista Rodríguez Zapatero en què elogiava la figura de Santamaría han servit perquè Aznar digués avui que no es pronunciaria sobre a qui prefereix de nou líder del PP: "No faré com Zapatero, que ha deixat clares les seves preferències". Les diferències entre Aznar i Rajoy han sobrevolat tot aquest procés d'elecció interna que viu el PP i amenacen d'afegir més tensió a una pugna interna en què els partidaris de Santamaría han assenyalat Casado com el candidat més alineat amb les tesis aznarianes. En l'anterior congrés, l'any passat, va ser Aznar qui va decidir no assistir a les sessions celebrades pel partit.

