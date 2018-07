El senador Jon Iñarritu insta l'Estat a resoldre el conflicte català en els «termes occidentals»

🗨 @JonInarritu: "Siempre estaremos con Cataluña en la defensa de los derechos y las libertades".



El senador d'EH Bildu Jon Iñarritu s'ha reunit aquesta tarda amb el president, Quim Torra, al Palau de la Generalitat. En declaracions als mitjans després de la trobada, Iñarritu ha volgut transmetre la solidaritat de la formació basca a la societat catalana i als seus representants per tot el "patiment" d'aquests últims mesos.El senador ha recordat que en aquests moments, en un estat membre de la Unió Europea, "hi ha presos polítics i exiliats per haver complert amb el mandat democràtic de manera cívica". "Cal reparar aquest sense sentit. Sempre estarem amb Catalunya", ha afirmat.Iñarritu ha fet una crida també a les autoritats de l'Estat perquè resolguin el conflicte polític i territorial de Catalunya en els "termes occidentals": "Ha de ser la societat catalana qui decideixi el seu futur de manera democràtica".

