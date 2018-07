Barcelona limita les activitats amb llicència extraordinària al Poble Espanyol a 12 cada any

El districte de Sants-Montjuïc ha arribat a un acord amb el Poble Espanyol per "reduir" els sorolls al barri de Font de la Guatlla. Una de les més destacades és que les activitats amb llicència extraordinària al recinte quedaran limitades, a partir d'ara, a dotze cada any. Pel que fa a la programació habitual, les activitats tindran lloc fins a les dotze de la nit i, en el cas concret dels concerts, no superaran el marge d'entre les set de la tarda i la una de la matinada. A més, hauran de reduir els decibels a través d'un control acústic.Pel que fa a les activitats que necessiten una llicència extraordinària, per a aquest 2018 l'espai en té previstos una trentena. A partir de l'acord el nombre baixa a dotze. Aquest 2018 es mantindran les tres activitats programades que resten. La limitació de les 12 es posarà en funcionament per a la programació del 2019. També s'ha acordat pactar un calendari d'aquestes activitats a un any vista perquè els veïns puguin disposar de la informació el mes de gener.

