El TSJ valencià anul·la parcialment el decret que prioritza l'ús del català a l'administració

El Tribunal Superior de Justícia (TSJ) ha declarat la nul·litat parcial del Decret 6/2017 de la Generalitat Valenciana que regula l'ús del castellà i del català en l'administració pública autonòmica. Tal com ha informat el Diari La Veu , deixa sense efecte un total d'11 articles, entre uns altres els que donen un ús destacat al català sobre el castellà en les notificacions, la retolació d'edificis i la comunicació entre els empleats públics i amb els ciutadans.D'aquesta manera, la Secció Quarta de la Sala contenciosa administrativa de l'alt tribunal valencià estima parcialment el recurs interposat pel Partit Popular de la Comunitat Valenciana i anul·la 11 articles i una disposició final. La sala considera que la norma "ignora la realitat plurilingüe" del País Valencià reconeguda en l'Estatut d'Autonomia, explica el TSJ a través d'un comunicat.En els preceptes anul·lats es dóna un ús destacat al català sobre el castellà en aspectes com les notificacions en els tràmits administratius; la retolació d'edificis i dependències públiques; la comunicació entre els empleats públics i la d'aquestos amb els ciutadans; les publicacions i publicitat institucional; els contractes amb proveïdors; així com en la retolació de carreteres, camins i altres dependències, i serveis d'interés públic que depenen d'entitats locals.Sobre alguns d'aquestos articles, apunta l'alt tribunal, ja havia emés informe desfavorable el Consell Jurídic Consultiu.Els magistrats validen la resta de la norma la nul·litat íntegra de la qual reclamaven els recurrents, que mantenien que la discriminació positiva a favor del català no garantia el dret dels ciutadans a relacionar-se amb l'administració en la llengua oficial de la seua elecció.

