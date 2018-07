L'Hospital de Granollers porta la musicoteràpia a l'UCI

Des de fa unes setmanes l’ Hospital de Granollers ha iniciat una prova pilot per portar la musicoteràpia a la seva Unitat de Cures Intensives (UCI). Es tracta d’una iniciativa que va més enllà de tocar música a l’hospital, com ja s’ha fet en diverses ocasions.Els protagonistes són dos musicoterapeutes que, cada dimecres durant unes hores al matí, van fins aquesta zona de deu box de l'hospital. Un cop allà interactuen amb els ingressats: "La música a l'hospital consisteix en què els artistes portin el seu repertori. La musicoteràpia, en canvi, té objectius terapèutics. Volem empatitzar musicalment amb els interns. Els hi oferim un record de la seva història sonora, una música que els pugui relaxar i que els ajudi a passar la seva estada. La diferència és que el repertori no és el del music i l’estat emocional no ha de ser el del músic, sinó el del pacient", precisa aMateu Aragay, un dels musicoterapeutes. Aquesta mena de música a la carta els ha portat, aquest dimecres, a tocar temes de Cat Stevens o diverses rumbes per desig dels ingressats.L’objectiu d’aquesta iniciativa és reduir l’estrés, tant dels pacients que estan ingressats a la unitat com del personal sanitari, a qui s’ha format per adaptar-se a la situació. Aquesta prova pilot s’emmarca en el procés d’humanització que viuen moltes unitats de cures intensives, com la de Granollers, on també s'ha ampliat el número d'acompanyants que poden entrar a l'UCI El projecte a l’Hospital de Granollers està impulsat per Art Solidari , una entitat amb fins no lucratius que vol fer arribar la música a persones amb fragilitat. En aquest sentit, tenen un conveni amb l’hospital que porta la música a l’UCi però també a la unitat de cures pal·liatives.

