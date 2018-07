El jutge d'Instrucció 13 investiga ara la possible creació d'un cadastre català

El magistrat del Jutjat d'Instrucció número 13 de Barcelona investiga, dins del marc de la causa contra els preparatius de l'1-O, la possible creació d'un cadastre per part de la Generalitat. Dilluns passat dos agents de paisà de la Guàrdia Civil van acudir a l'Institut Cartogràfic de Catalunya amb un requeriment judicial per demanar informació, i en van sortir amb 30 arxius.Segons ha avançat el diari Ara i han confirmat a l'ACN fonts properes al cas, l'Institut Cartogràfic ha negat tota relació amb la creació d'aquest suposat registre de béns immobles, que serveix per determinar diversos impostos i actualment és una competència estatal.

