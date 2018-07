L'agressió a Jordi Borràs arriba a la Unió Europea

Els eurodiputats Josep Maria Terricabras i Jordi Solé (ERC) i Ramon Tremosa (PDECat) han denunciat aquest dimecres en una pregunta a la Comissió Europea les salutacions nazi dels concentrats al Valle de los Caídos diumenge passat i l’agressió al fotoperiodista Jordi Borràs a Barcelona dilluns.En la pregunta parlamentària, que duu com a assumpte ‘La violència de la ultradreta a Catalunya i la legalitat de l’apologia del feixisme i el franquisme’, els eurodiputats demanen a l’executiu comunitari si fer apologia del franquisme vulnera la legislació europea. Concretament, pregunten si el franquisme pot emmarcar-se en la categoria de “genocidi i crims contra la humanitat i de guerra”, com recull la decisió marc 2008/913/JHA.Segons la legislació europea, l’article sobre delictes “de caràcter racista i xenòfob” preveu que els estats adoptin les mesures necessàries per “castigar” “l’apologia pública, la negació o la trivialització flagrant de genocidi i crims contra la humanitat i de guerra”. De ser així i incloure’s en aquesta categoria, recull la pregunta, “la Comissió creu que la salutació feixista hauria de prohibir-se en espais públics?”Sobre l’agressió a Borràs, els eurodiputats exposen que l’agressor és un policia i que en el moment d’atacar el fotoperiodista especialitzat en moviments d’extrema dreta, va cridar ““Viva Espana y Viva Franco”. En aquest sentit, lamenten que el cos de la Policia Nacional no hagi obert una investigació contra l’agressor tot i que aquest hagi estat identificat. “Des de desembre del 2017 hi ha hagut dotzenes d’atacs per part de militants d’extrema dreta”, recorden.

