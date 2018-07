Ryanair cancel·la 400 vols als aeroports de l'Estat per la vaga de tripulants de cabina

Ryanair ha cancel·lat 400 vols que es dirigien o sortien des d'aeroports de l'Estat per la vaga de tripulants de cabina d'Espanya, Portugal i Bèlgica, convocada per als dies 25 i 26 de juliol. Segons ha informat la companyia, s'han cancel·lat el 12% dels 2.400 vols que l'empresa opera diàriament a Europa amb l'objectiu de "minimitzar l'impacte" de les aturades.A través d'un comunicat, Ryanair ha estimat que les dues jornades de vaga afectaran fins a 600 vols a tot Europa i uns 100.000 passatgers que tenien previst viatjar des de o cap a un aeroport de l'Estat. L'empresa ha assegurat que ja ha contactat els usuaris afectats i que els reubicarà en un altre vol o els reemborsarà el preu dels bitllets.La companyia ha dit que ha incorporat personal extra al departament d'atenció al client per tal de donar suport a la gestió dels reemborsaments i de les reubicacions dels clients afectats per les vagues. D'altra banda, des de l'empresa han remarcat que la majoria dels usuaris, el 88%, no es veuran afectats per les aturades.

