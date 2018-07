L'històric El Negrito i la Negrita de Tarragona abaixa la persiana

Assumpció Claramunt es jubila i tanca la mítica botiga Foto: Jonathan Oca

Tarragona perd un altre negoci històric i representatiu de la ciutat. La botiga El Negrito i la Negrita abaixarà la persiana definitivament el 29 o 30 de setembre d'enguany, deixant enrere 34 anys d'història. Assumpció Claramunt, propietària del negoci, explica aque el motiu del tancament és un, i ben senzill: "soc gran i em jubilo". Un missatge curt i ras, però inevitablement acompanyat d'una visible emoció.Aquesta emoció augmenta quan, fent un repàs a la història del comerç, explica que s'emporta "l'estima de la gent, les experiències viscudes al llarg dels anys i el fet de conèixer molta gent". Ara bé, també recorda que no tot són flors i violes i que durant aquesta etapa "també hi ha hagut molta lluita i molta feina". Ara, però, "toca passar pàgina i acostumar-se a la nova vida", ha dit.La decisió és irrevocable, segons Claramunt, i no hi ha cap altra possibilitat que no sigui el tancament. L'opció que el seu fill s'encarregui de la botiga no està damunt la taula, ja que els dos establiments "són projectes diferents". L'empremta del Negrito i la Negrita encara hi serà perquè la botiga de regals i objectes de disseny del seu fill, quatre portals més avall, es diu el Lloro i fa una referència especial a l'animal de la geganta Negrita.Tot va començar en una petita botiga de ceràmica i de quadres al pla de la Seu, "sempre amb el to romàntic que ens defineix" fa més de tres dècades quan Claramunt va començar l'aventura d'El Negrito i la Negrito. Poc després, "ens va sortir l'oportunitat de venir cap aquí i ho vàrem aprofitar", ha expressat. Durant aquests anys, pel local ubicat a cavall entre el carrer Governador González i la plaça Corsini han passat milers i milers de persones sempre buscant allò diferent, un regal especial, allò que només es pot trobar aquí. El Negrito i la Negrita s'havia convertit, des de fa una pila d'anys, en el punt neuràlgic de les compres de Nadal.Amb el tancament de la botiga, Tarragona no només per un comerç sinó que també perd un agent promocional de la ciutat. El Negrito i la Negrita ha comercialitzat samarretes de la ciutat i de les tradicionals festes de Santa Tecla abans que ho fes el mateix ajuntament. Inclús, "el primer mocador que es va fer de Tarragona, va ser el nostre", ha remarcat. Aquesta estima i promoció de la ciutat i la manera de fer durant aquests anys darrere el mostrador li han servit per recollir moltes mostres de suport i d'afecte de moltes persones durant aquests últims dies.Claramunt assegura que no s'esperava aquesta allau de visites a la botiga ni de missatges de suport i d'agraïment que estan rebent. "M'emociona i estic molt agraïda a tothom que passa i que ha passat per la botiga" i reconeix que la reacció de la gent els ha sorprès perquè "nosaltres estem aquí, fent la nostra feina i no t'ho esperes. És molt bonic, marxarem amb una mica més felicitat", ha clos amb emoció.

