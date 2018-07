Les cançons en català que més triomfen aquest estiu

L'estiu és sinònim de festes majors i bona música. En qualsevol poble o ciutat de Catalunya hi trobareu alguna festa on ballar i passar-vos-ho bé, i moltes d'elles, més enllà dels grans èxits musicals internacionals, aposten per la música en català. Segons Spotify, les cançons catalanes recents que més sonen són aquestes que us deixem a continuació. N'hi ha per tots els gustos: des de Txarango fins als Catarres. Què en penseu? Podeu escoltar-les i votar la vostra favorita en aquest interactiu.

