​Foment recorre la limitació de les llicències d'Uber i Cabify a Barcelona

Las asociaciones del AMB hemos convocado un paro de 12 horas y una movilización de apoyo al reglamento del AMB y para mostrar nuestro rechazo a cualquier iniciativa dispuesta a tumbarlo. El próximo miércoles 25 a las 11AM te esperamos en Arc de Triomf! Únete y difunde!💪🚕💨 pic.twitter.com/OAFuROkH2S — Elite Taxi Bcn (@Elite_TaxiBcn) 18 de juliol de 2018

El Ministeri de Foment ha presentat un recurs davant del Tribunal del Contenciós Administratiu contra alguns dels preceptes de la norma aprovada per l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) que regula les llicències dels vehicles de lloguer amb conductor (VTC) per limitar la presència d'Uber i Cabify, i protegir el taxi. Cal recordar que l'AMB va aprovar a finals de juny limitar a 399 els VTC autoritzats per prestar servei a l'àrea metropolitana. Actualment hi ha prop de 2.000 llicències d'aquest tipus atorgades a Catalunya, segons dades del Departament de Territori.La nova normativa ha entrat en vigor a principis de juliol i estableix que, en cap cas, el nombre d'autoritzacions vigents pot superar la ràtio d'una llicència de VTC per cada trenta de taxi. Ara Foment recorre el reglament i en demana la suspensió "urgent", en una decisió que ja ha provocat que el sector del taxi hagi convocat una aturada de 12 hores el 25 de juliol per donar suport al text aprovat per l'AMB. A més, els ànims dels taxistes ja s'havien escalfat de nou darrerament , i especialment els últims dies perquè Unauto, la patronal de les VTC, també ha presentat un recurs fa uns dies.En concret Foment impugna els articles 4, del 6 al 19 i del 21 al 24 de la norma, així com la disposició transitòria i les disposicions addicionals primera i segona. El reglament aprovat per l'AMB obliga els vehicles de lloguer amb conductor a tenir –a part de la llicència VTC- una segona autorització de l'Institut Metropolità del Taxi (IMET) per poder fer serveis que tinguin com a origen i destí l'àrea metropolitana. Foment considera que "l'eficàcia" de les llicències VTC queda "condicionada" a aquesta segona autorització i, de fet, resulten "invalidades" en "part del territori nacional".A banda, Foment afirma que segons la disposició transitòria del reglament –que també impugna-, només tindrien validesa les llicències VTC atorgades d'acord amb l'Ordre de 30 de juliol del 1998 que va establir la ràtio una per trenta. Això, afegeix el ministeri, afecta "fonamentalment" les autoritzacions atorgades des de l'any 2012 en compliment de diferents sentències judicials que establien que aquesta limitació "no tenia cobertura legal" per l'entrada en vigor de la llei Òmnibus l'any 2009.Els taxistes ja han reaccionat a la impugnació del Ministeri de Foment convocant una aturada de 12 hores per al pròxim dimecres 25 de juliol, de 6 de la matinada a 6 de la tarda de suport al reglament de l'AMB. A banda, a les 11 del matí han convocat una manifestació que anirà des d'Arc de Triomf fins a la delegació del govern espanyol. En paral·lel, els taxistes estudien convocar una altra vaga el 27 de juliol que només afectaria l'aeroport del Prat, on no hi hauria taxis. Si es concreta aquesta acció, coincidirà amb la vaga del mateix dia que ha anunciat el personal de terra de l'aeroport.

