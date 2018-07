El Govern no enviarà cap representant al Consell de Política Fiscal i Financera d’aquest dijous

La Generalitat no enviarà cap representant a la reunió d’aquest dijous del Consell de Política Fiscal i Financera (CPFF), on el govern espanyol sotmetrà a votació l’augment de dues dècimes dels objectius de dèficit per al 2019 per a les Comunitats Autònomes.Fonts del Govern han explicat a l’ACN que no supliran l’absència anunciada del vicepresident Pere Aragonès per cap altre representant del Govern de perfil tècnic, i situen la interlocució amb el govern espanyol en l’àmbit de les comissions bilaterals que s’han de celebrar en breu, començant per la Bilateral Generalitat-Estat que tindrà lloc previsiblement la setmana que ve.La portaveu del Govern, Elsa Artadi, va afirmar aquest dimarts que el conseller de Territori, Damià Calvet; el d'Exteriors, Ernest Maragall; el vicepresident Aragonès, i ella mateixa estan treballant per definir quines àrees i temàtiques porten a les reunions bilaterals amb el govern espanyol.El Consell de Política Fiscal i Financera d’aquest dijous –on el govern espanyol té el 51% dels vots- aprovarà la nova senda de dèficit per al 2019 per a les Comunitats Autònomes i la situarà al 0,3% (en comptes del 0,1% que estava fixat fins ara), de manera que els governs disposaran aproximadament de 2.400 milions d’euros més (més de 400 per a la Generalitat) per a despesa social.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)