Un projecte amb llums i ombres: cinc veus avaluen el nou espai polític de Puigdemont

Josep Ramoneda Foto: Adrià Costa

Carme-Laura Gil Foto: Adrià Costa

Antonio Baños Foto: Adrià Costa

Mercè Barceló Foto: Adrià Costa

Antonio Franco Foto: Adrià Costa

La presentació de la Crida Nacional per la República, feta aquest dilluns sota l'impuls de Carles Puigdemont , ha sacsejat el món independentista. El nou espai polític, engendrat pel president a l'exili i liderat per Jordi Sànchez, pretén superar les sigles dels partits sobiranistes i servir d'aixopluc a totes les sensibilitats de l'independentisme per dissenyar una única estratègia que tingui com a horitzó la consecució de la República. Les municipals del 2019 són un objectiu acaronat. La Crida Nacional per la República celebrarà una convenció fundacional a la tardor. De moment, tant ERC com la CUP ja hi han manifestat la seva oposició i hi ha recança en el si del PDECat.ha demanat a diversos analistes i figures rellevants del sobiranisme, de sensibilitat diversa, què n'opinen. És positiva l'apel·lació a la unitat independentista feta per Puigdemont? I quin futur li auguren? L'exconsellera Carme-Laura Gil, el filòsof Josep Ramoneda, la jurista Mercè Barceló i l'exdiputat de la CUP Antonio Baños anaitzen la iniciativa.El filòsof Josep Rmoneda es mostra crític amb la iniciativa: "L'objectiu, es digui el que es digui, és molt clar, Puigdemont vol controlar l'espai de l'antiga Convergència i evitar que ERC pugui aconseguir l'hegemonia dins del sobiranisme". Ramoneda subratlla "l'enorme transversalitat de l'independentisme, que suma més vots i més suports separat que junts".Ramoneda creu que agafar com a model el partit Nacional Escocès (SNP) és erroni perquè el nacionalisme escocès és menys transversal: "El que cal és sumar més en lloc d'encotillar. Si no es fa així, l'operació pot deixar destrosses. La divisió que s'ha evidenciat avui al parlament és una seqüela més d'això".L'exconsellera d'Ensenyament en el darrer Govern Pujol, Carme-Laura Gil, considera que la proposta de Puigdemont ha estat "oportuna" perquè trasllada a la política el que "el carrer independentista" reclama i exigeix: "És el que els dos milions que vam anar a votar l'1 d'octubre volíem i exigim als partits i als dirigents". Per l'exconsellera, "la Crida Nacional no és un espai ideològic perquè aquest no és encara un país normal independent".El futur de la iniciativa és "complicat", segons Carme-Laura Gil, ja que la Crida neix "d'una manera unilateral". L'exconsellera creu que "ERC respon amb la coartada de l'eix dreta-esquerra, que ja no toca quan encara no s'ha arribat a una situació de normalització politica". La direcció d'Esquerra "mira les enquestes i potser veu que pot governar". Sobre l'actitud de la direcció del PDECat, creu que no ha de tenir recança des del moment que els exconsellers presos com Joaquim Forn, Josep Rull i Jordi Turull han donat suport a la Crida".L'exdiputat de la CUP creu que "la música de la Crida Nacional sona bé però la lletra és rara, o potser és a l'inrevés". Per Antonio Baños, "si es busca la unitat d'acció republicana, es pot fer a través d'un equip de coordinació en què hi siguin presents des dels CDR fins a Demòcrates. O muntant una nova Assemblea de Catalunya o un fòrum de reflexió". Altra cosa, afirma, seria "si es pretén enfortir el projecte del PDECat donant-hi més solidesa, cosa que em semblaria bé". Per Baños, "ampliar el bloc dret de l'independentisme, de Ferran Mascarell a Puigdemont, és positiu. Però la manera de fer ja es veu que és estranya".Té futur el projecte? Baños creu que sí: "Si el futur judicial de Puigdemont és com el que ara sembla, i és extradit per malversació, podria tornar a la presidència i aleshores la Crida Nacional seria un partit de govern". Com a front que aplegui tot l'independentisme, molt menys, "des del moment que ERC i la CUP ja han dit que no s'hi afegeixen". Baños sí que elogia "el compromís que la nova marca es dissolgui així que Catalunya sigui independent".La jurista Mercè Barceló, professora de la UAB i membre activa del Col·lectiu Praga, afirma que la proposta de la Crida Nacional per la República "s'inscriu en la recomposició de l'espai del centre dreta, és la refundació de la refundació de Convergència" i adverteix que "hi ha sumes que resten". Barceló alerta contra "la temptació" de presentar la resta de forces sobiranistes com "els dolents" per no afegir-se a la "confluència".Per la professora de la UAB, "les possibilitats que la Crida pugui reeixir són incertes ja que la iniciativa ja ha generat incomoditat en el si mateix del PDECat". Segons Barceló, "és arriscat jugar-ho tot a una figura aglutinadora, en aquest cas Puigdemont, cosa que recorda el moviment que es va generar entorn Macron a França o Grillo a Itàlia".El periodista Antonio Franco no amaga els eu escepticisme sobre les possibilitats de la Crida nacional per esdevenir un nou pal de paller del sobiranisme: "Estem cada dia més lluny d'això i crec que les aspiracions personals, les influències personalistes se sobreposen als objectius polítics de fons". Per l'exdirector d'El Periódico, "cada cop són línies més irreconciliables la dels possibilistes que volen reforçar el sobiranisme sense desobeir i els qui opten pel frontisme a blanc i negre".Antonio Franco no veu viable el projecte de Puigdemont: "En absolut. Veig difícil que la majoria sobiranista que han donat de manera indiscutible les urnes pugui mantenir-se en el dia a dia del Parlament". Pel periodista, "el factor Sánchez fa també que l'opinió més possibilista es reforci i estic convençut que l'única manera d'enfortir el projecte sobiranista és sumant més forces a la majoria".

